LOT przegrał proces z Boeingiem. Polska firma domagała się 153 mln dolarów odszkodowania po uziemieniu 737 MAX

Proces trwał tylko dwa tygodnie, a obrady przysięgłych trzy godziny. Zadecydowali oni, że Boeing nie ukrywał problemów w samolotach 737 MAX przed LOT-em. Polska linia lotnicza nie wyklucza jednak apelacji.

– Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego werdyktu ławy przysięgłych na naszą korzyść – powiedział rzecznik Boeinga. Z kolei polska linia lotnicza uznała decyzję przysięgłych, ale nie wykluczyła apelacji. Firma dodała, że „proces prawny może nie być jeszcze zakończony, dlatego LOT na tym etapie nie będzie dalej komentował szczegółów postępowania”.

LOT domagał się 153 milionów dolarów odszkodowania

Sprawa dotyczy leasingu maszyn 737 MAX. Cała światowa flota tych samolotów została uziemiona na prawie dwa lata po dwóch katastrofach – Lion Air w 2018 r. (śmierć poniosło 189 osób) oraz Ethiopian Airlines w 2019 r. (zginęło 157 osób). LOT domagał się 152 mln dolarów odszkodowania za straty wynikające z tego uziemienia.

Polskie linie lotnicze twierdziły bowiem, że Amerykanie wprowadzili je w błąd co do ryzyka związanego z leasingiem samolotu. Chodziło zwłaszcza o system MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), który wpływa na kontrolę lotu. To właśnie ten system miał być przyczyną katastrof 737 MAX. Boeing miał też podać nieprawdziwe osiągi i dane o efektywności paliwowej.

Dlaczego LOT wybrał Boeingi a nie Airbusy?

LOT twierdził również, że Boeing wprowadził w błąd Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), tłumacząc, że nie są wymagane nowe szkolenia dla pilotów starszych wersji 737, którzy przesiadali się na serię MAX. Polska linia argumentowała, że to właśnie skłoniło firmę do wyboru amerykańskich samolotów zamiast europejskich Airbusów A320. Jak zeznał przed sądem były dyrektor operacyjny Maciej Wilk, przejście na A320 wymagałoby kosztownych szkoleń.

Boeing z kolei twierdził, że nie można mówić o oszustwie, ponieważ polska linia dalej korzysta z 737 MAX. To zaś – zdaniem firmy – podważa tezy o wielomilionowym oszustwie.

LOT był pierwszą linią lotniczą, która wytoczyła proces Boeingowi ws. 737 MAX.