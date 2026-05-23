Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.05.2026
NEWSROOM XYZ
23.05.2026 09:31

LOT przegrał proces z Boeingiem. Polska firma domagała się 153 mln dolarów odszkodowania po uziemieniu 737 MAX

Proces trwał tylko dwa tygodnie, a obrady przysięgłych trzy godziny. Zadecydowali oni, że Boeing nie ukrywał problemów w samolotach 737 MAX przed LOT-em. Polska linia lotnicza nie wyklucza jednak apelacji.

– Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego werdyktu ławy przysięgłych na naszą korzyść – powiedział rzecznik Boeinga. Z kolei polska linia lotnicza uznała decyzję przysięgłych, ale nie wykluczyła apelacji. Firma dodała, że „proces prawny może nie być jeszcze zakończony, dlatego LOT na tym etapie nie będzie dalej komentował szczegółów postępowania”.

LOT domagał się 153 milionów dolarów odszkodowania

Sprawa dotyczy leasingu maszyn 737 MAX. Cała światowa flota tych samolotów została uziemiona na prawie dwa lata po dwóch katastrofach – Lion Air w 2018 r. (śmierć poniosło 189 osób) oraz Ethiopian Airlines w 2019 r. (zginęło 157 osób). LOT domagał się 152 mln dolarów odszkodowania za straty wynikające z tego uziemienia.

Polskie linie lotnicze twierdziły bowiem, że Amerykanie wprowadzili je w błąd co do ryzyka związanego z leasingiem samolotu. Chodziło zwłaszcza o system MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), który wpływa na kontrolę lotu. To właśnie ten system miał być przyczyną katastrof 737 MAX. Boeing miał też podać nieprawdziwe osiągi i dane o efektywności paliwowej.

Dlaczego LOT wybrał Boeingi a nie Airbusy?

LOT twierdził również, że Boeing wprowadził w błąd Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), tłumacząc, że nie są wymagane nowe szkolenia dla pilotów starszych wersji 737, którzy przesiadali się na serię MAX. Polska linia argumentowała, że to właśnie skłoniło firmę do wyboru amerykańskich samolotów zamiast europejskich Airbusów A320. Jak zeznał przed sądem były dyrektor operacyjny Maciej Wilk, przejście na A320 wymagałoby kosztownych szkoleń.

Boeing z kolei twierdził, że nie można mówić o oszustwie, ponieważ polska linia dalej korzysta z 737 MAX. To zaś – zdaniem firmy – podważa tezy o wielomilionowym oszustwie.

LOT był pierwszą linią lotniczą, która wytoczyła proces Boeingowi ws. 737 MAX.

LOT walczy w sądzie z Boeingiem, którego oskarża o zatajenie prawdy
Na zdjęciu: Boeing 737 Max
LOT przegrał proces z Boeingiem ws. uziemienia 737 MAX po dwóch katastrofach lotniczych. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Kanada chce własnych startów kosmicznych. Stawką są miliardy i bezpieczeństwo państwa
Jedna piąta kanadyjskiej gospodarki już teraz jest związana z technologiami kosmicznymi, a ich znaczenie będzie rosnąć. Parlament pracuje nad projektem ustawy o startach kosmicznych z terytorium…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mirbud z zyskiem za pierwszy kwartał. Firma chce zdobyć kontrakty w Ukrainie
Mirbud, jedna z największych firm budowlanych w Polsce, chce wejść w kontrakty związane z odbudową Ukrainy. Od ośmiu lat działa tam zresztą spółka córka firmy, a firma już teraz bierze udział w…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
To nie koniec zmartwień Brukseli w naszym regionie. W Słowenii do władzy wraca „mały Orban”
Miała być polityczna emerytura, a jest wielki powrót. Janez Janša, słoweński weteran polityczny, perfekcyjnie rozegrał powyborczy pat i po raz czwarty obejmuje stanowisko premiera. Co zaskakujący…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spółki technologiczne uciekają z regionu. Widać wyraźny trend
Wartość stu największych spółek technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła niemal o jedną dziesiątą. Liczba wyjść z inwestycji VC była bliska rekordu. Te pozytywne dane pokazują jednak…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przełomowy wyrok w sprawie sędziów. Odmowa powołania nie może być arbitralna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec kandydatów na sędziów ze stycznia 2008 r.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Aplikacja mSzyfr po pierwszych testach. Polscy urzędnicy mają zrezygnować z WhatsAppa i Signala
Polskie urzędy i firmy z kluczowych sektorów są na celowniku grup hakerskich z wrogich państw. Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło właśnie testy mSzyfru. Podobną drogę wybrały m.in. Francja, Niemcy i…
22.05.2026