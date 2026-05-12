Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 11:01

LOT walczy w sądzie z Boeingiem, którego oskarża o zatajenie prawdy o samolotach 737 MAX

Przedstawiciel PLL LOT wskazał przed amerykańskim sądem, że Boeing ukrył przed przewoźnikiem informacje o problemach z bezpieczeństwem samolotu 737 MAX. Polska firma zdecydowała się na leasing wskazanych odrzutowców w 2016 r., natomiast po trzech latach maszyny zostały uziemione z uwagi na dwie katastrofy, w których zginęło 346 osób.

„Ta sprawa dotyczy kłamstw i oszustw Boeinga oraz druzgocących szkód finansowych, jakie spowodował” – powiedział przed sądem federalnym USA w Seattle Anthony Battista, prawnik reprezentujący PLL LOT. Jak wskazał Reuters, opisujący przebieg rozprawy, polski przewoźnik jest pierwszą firmą, która zdecydowała się pozwać lotniczego giganta w związku z katastrofami z 2018 i 2019 r.

Polska spółka domaga się od amerykańskiego kontrahenta pokrycia strat, które poniosła w związku z brakiem możliwości korzystania z leasingowanych maszyn. Przypomnijmy, że w 2016 r. PLL LOT zdecydował się na kilkuletnią dzierżawę 15 samolotów 737 MAX. Jednym z powodów, dla których przewoźnik wybrał ofertę Boeinga, było zapewnienie o szkoleniu pilotów do kierowania odrzutowcami. Jak wyjaśnił przed amerykańskim sądem były dyrektor LOT Maciej Wilk, konkurencyjna oferta Airbusa dotycząca modelu A320 wymagałaby obszernego i kosztownego szkolenia na symulatorze.

W ocenie prawników linii lotniczych te nie zostały uprzedzone o problemach z systemem MCAS, odpowiadającym za automatyczne obniżanie nosa samolotu w trudnych warunkach. A wada w tym oprogramowaniu okazała się przyczyną dwóch katastrof, w których zginęło 346 osób, a po których organy regulacyjne na całym świecie uziemiły samoloty MAX.

Blokada trwała 20 miesięcy, by na początku 2021 r. linie lotnicze – w tym LOT – mogły ponownie korzystać z samolotów 737 MAX. Na skutek katastrof amerykański producent wypłacił ponad 2,5 mld dolarów kar. W kwocie tej 243,6 mln dolarów stanowiły grzywny, 500 mln dolarów trafiło do rodzin ofiar wypadków, a 1,77 mld dolarów rozdysponowano dla przewoźników jako pokrycie strat.

Pozew wytoczony przez PLL LOT jest osobną sprawą. Przedstawiciel Boeinga obecny na rozprawie oskarżył prawników polskiej spółki o „krzyczenie na temat oszustw i fałszerstwa”, chociaż linie lotnicze codziennie latają na maszynach 737 MAX. Werdykt o ewentualnej odpowiedzialności producenta i odszkodowaniu wyda ława przysięgłych.

Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”
Na zdjęciu: Boeing 737 Max
W amerykańskim sądzie trwa postępowanie wytoczone Boeingowi przez PLL LOT, które oskarżają producenta o zatajenie prawdy o problemach bezpieczeństwa w modelach samolotów 737 MAX. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Firmy, urzędy i instytucje testują krótszą pracę. Sprawdzamy, czy rządowy eksperyment wypalił
Sprawdzamy, jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w firmach, a jak w budżetówce. Kto zostanie w tym modelu po odcięciu finansowania?
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie trzeba być milionerem, żeby zostać aniołem biznesu. Przybywa przedsiębiorców technologicznych
Jeszcze niedawno aniołowie biznesu w Polsce kojarzyli się głównie z wąską grupą ultrabogatych inwestorów. Dziś dołączają do nich founderzy, menedżerowie i przedsiębiorcy technologiczni. Wnoszą…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?
Wzorem nam Hiszpanie, Duńczycy, Skandynawowie, a może Czesi? Eksperci i przedstawiciele polskich firm przedstawiają pomysły na zwiększenia naszych szans podboju zagranicznych rynków i opowiadają o…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026