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24.06.2026 14:27

Łukasz Czopik rezygnuje z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała, że Łukasz Czopik – przewodniczący rady nadzorczej spółki – złożył rezygnację z tej funkcji.

„Pan Łukasz Czopik – przewodniczący rady nadzorczej JSW – złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki z dniem 30 czerwca 2026 r. Uzasadnił swoją rezygnację podjęciem nowych obowiązków zawodowych" – podała JSW.

Łukasz Czopik będzie nowym wiceprezesem Tauronu

W połowie czerwca Łukasz Czopik został powołany do zarządu Tauronu. Powierzono mu funkcję wiceprezesa ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego. Ma ją objąć 1 lipca.

Menedżer został powołany do rady nadzorczej JSW w grudniu 2025 r. przez ministra aktywów państwowych. Łukasz Czopik jest obecnie przewodniczącym także Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego.

Wcześniej, w latach 2013–2019 oraz 2024–2026, był prezesem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Od 2019 do 2022 r. pracował jako dyrektor zarządzający, wiceprezes ds. finansowych klubu sportowego GKS GieKSa Katowice. W latach 2022–2024 z kolei pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego.

Od 2008 do 2016 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako dyrektor generalny urzędu, sekretarz województwa oraz dyrektor wydziału zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego.

W latach 2004–2008 kierował referatem nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Był tam również naczelnikiem biura nadzoru właścicielskiego. Równolegle w okresie 2005–2009 był zatrudniony w Hucie Baildon, gdzie pełnił funkcję audytora wewnętrznego oraz dyrektora biura zarządu.

Łukasz Czopik
Łukasz Czopik złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Menedżer w czerwcu został powołany na wiceprezesa Tauronu. Nową funkcję ma objąć 1 lipca. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
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