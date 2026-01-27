LVMH notuje spadek zysku i sprzedaży. Uderzyły podatki, cła i geopolityka

Największy koncern dóbr luksusowych na świecie, LVMH, zakończył 2025 rok z wyraźnie niższym zyskiem netto. Na wyniki finansowe grupy wpłynął m.in. nadzwyczajny podatek we Francji oraz słabszy popyt konsumencki.

LVMH, właściciel marek takich jak Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon czy Tiffany, wypracował w 2025 roku zysk netto w wysokości 10,9 mld euro, co oznacza spadek o 13 proc. rok do roku. Jak poinformowała spółka, kluczowym czynnikiem obciążającym wynik był nadzwyczajny podatek nałożony na duże francuskie przedsiębiorstwa.

Jednocześnie przychody grupy spadły o 5 proc. do 80,8 mld euro. LVMH wskazuje, że na sprzedaż negatywnie wpłynęły cła oraz niepewność geopolityczna, które osłabiły nastroje konsumentów na kluczowych rynkach.

Najmocniej ucierpiał segment win i alkoholi, gdzie sprzedaż spadła o 9 proc. To właśnie ten dział zanotował największy procentowy spadek w całej grupie w 2025 roku.

Spadki odnotował także kluczowy dla LVMH segment mody i wyrobów skórzanych, odpowiadający za blisko połowę łącznych przychodów. W tym obszarze sprzedaż zmniejszyła się o 8 proc., mimo że obejmuje on najbardziej rozpoznawalne marki koncernu.

W samym czwartym kwartale 2025 roku przychody były o 5,1 proc. niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie spółka podała, że sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła w drugiej połowie roku, co było efektem utrzymującego się solidnego popytu.

W komunikacie wynikowym LVMH ocenił, że „wykazał się dobrą odpornością i utrzymał tempo innowacji mimo zaburzonego otoczenia gospodarczego i geopolitycznego”. Grupa zadeklarowała również, że pozostaje pewna perspektyw na 2026 rok, mimo utrzymującej się globalnej niepewności.

Źródło: AFP