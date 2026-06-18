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18.06.2026 10:09

Mabion przedłużył umowę z Novavax do końca 2029 r.

Mabion zawarł z Novavax aneks do umowy produkcyjnej. Dokument przedłuża jej obowiązywanie do końca 2029 r.

To już kolejny aneks podpisany przez spółkę z Novavax. Dotychczasowy obowiązywał do końca 2026 r. Poza wydłużeniem okresu obowiązywania umowy pozostałe warunki nie uległy zmianie.

„Na podstawie tej umowy spółka będzie realizować na rzecz Novavax również usługi inne niż komercyjne wytwarzanie, zgodnie z zapotrzebowaniem identyfikowanym przez klienta oraz otrzymywać wynagrodzenie stosowne do zakresu wykonanych usług" – wskazano także w komunikacie.

Mabion podaje również, że zawarcie aneksu umożliwia firmom dalszą współpracę i poszerzanie jej zakresu w kolejnych latach. „Jest też potwierdzeniem utrzymania przez spółkę statusu strategicznego partnera w projektach realizowanych przez firmę Novavax" – wskazano w komunikacie.

Mabion to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją leków. Od 2010 r. jest notowana na GPW.

Jej współpraca z Novavax – amerykańską firmą farmaceutyczną – rozpoczęła się w 2021 r. wraz z kontraktem na produkcję przez Mabion substancji czynnej do szczepionki przeciwko Covid-19. Zakres współpracy był rozszerzany w kolejnych latach.

Siedziba firmy Mabion
Mabion poinformował o przedłużeniu umowy z firmą Novavax do końca 2026 r. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski
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