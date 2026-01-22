Macron: nasze siły podjęły na Morzu Śródziemnym działania wobec tankowca z Rosji
Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że siły francuskie przeprowadziły na Morzu Śródziemnym operację wobec tankowca płynącego z Rosji i objętego sankcjami międzynarodowymi. Dodał, że wszczęto śledztwo, a jednostka została skierowana na inną trasę.
Jak podała AFP, zatrzymanie tankowca Grinch odbyło się w czwartek rano na wodach międzynarodowych u południowych wybrzeży Hiszpanii. Celem operacji, w trakcie której grupa wojskowych weszła na pokład, było sprawdzenie przynależności jednostki płynącej z Murmańska. Analiza dokumentów potwierdziła wątpliwości dotyczące bandery używanej przez statek.
Macron zamieścił na platformie X zdjęcie śmigłowca wiszącego nad tankowcem. Operację przeprowadzono na pełnym morzu przy wsparciu kilku sojuszników Francji – wyjaśnił prezydent. Zapewnił, że odbyła się ona zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.
Sprawę zgłoszono prokuraturze w Marsylii. Prefektura morska w tym mieście poinformowała, że Grinch pod eskortą płynie do miejsca postoju, gdzie będą kontynuowane kontrole.
Na zatrzymanie jednostki zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując Francji. W komentarzu na X napisał, że taka determinacja jest potrzebna, by uniemożliwić finansowanie wojny prowadzonej przez Rosję z dochodów z eksportu ropy.
Macron zapewnił, że Francja jest zdecydowana doprowadzić do respektowania prawa międzynarodowego i zagwarantować skuteczność sankcji.
– Działania floty cieni przyczyniają się do finansowania agresji przeciwko Ukrainie – podkreślił.
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey potwierdził, że jego kraj okazał wsparcie przy operacji, szczególnie w zakresie obserwacji tankowca. Wcześniej Associated Press podała, że jednostkę przechwycono dzięki informacjom przekazanym przez Wielką Brytanię.
Według AP załoga tankowca pochodzi z Indii, a statek płynął pod fałszywą banderą Komorów, wysp leżących między Madagaskarem a wschodnim wybrzeżem Afryki. Associated Press powołała się na przedstawiciela francuskich sił zbrojnych, który poprosił o zachowanie anonimowości.
Grinch znajduje się w wykazie jednostek należących do rosyjskiej floty cieni objętej sankcjami brytyjskimi. Pod nazwą Carl figuruje na analogicznej liście Unii Europejskiej i USA. UE objęła sankcjami prawie sześćset jednostek podejrzewanych o przynależność do floty cieni.
We wrześniu 2025 r. francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca związanego z rosyjską flotą cieni u zachodnich wybrzeży Francji. Kapitan statku i jego zastępca, obaj obywatele Chin, zostali zatrzymani, a kapitan ma stanąć przed sądem we Francji.
Czytaj także: „The Times”: siły specjalne będą mogły przejmować statki floty cieni
Źródło: PAP