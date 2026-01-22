Macron: nasze siły podjęły na Morzu Śródziemnym działania wobec tankowca z Rosji

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że siły francuskie przeprowadziły na Morzu Śródziemnym operację wobec tankowca płynącego z Rosji i objętego sankcjami międzynarodowymi. Dodał, że wszczęto śledztwo, a jednostka została skierowana na inną trasę.

Jak podała AFP, zatrzymanie tankowca Grinch odbyło się w czwartek rano na wodach międzynarodowych u południowych wybrzeży Hiszpanii. Celem operacji, w trakcie której grupa wojskowych weszła na pokład, było sprawdzenie przynależności jednostki płynącej z Murmańska. Analiza dokumentów potwierdziła wątpliwości dotyczące bandery używanej przez statek.

Macron zamieścił na platformie X zdjęcie śmigłowca wiszącego nad tankowcem. Operację przeprowadzono na pełnym morzu przy wsparciu kilku sojuszników Francji – wyjaśnił prezydent. Zapewnił, że odbyła się ona zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

Sprawę zgłoszono prokuraturze w Marsylii. Prefektura morska w tym mieście poinformowała, że Grinch pod eskortą płynie do miejsca postoju, gdzie będą kontynuowane kontrole.

Na zatrzymanie jednostki zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując Francji. W komentarzu na X napisał, że taka determinacja jest potrzebna, by uniemożliwić finansowanie wojny prowadzonej przez Rosję z dochodów z eksportu ropy.

Thank you, France! Thank you, @EmmanuelMacron! This is exactly the kind of resolve needed to ensure that Russian oil no longer finances Russia’s war. Russian tankers operating near European shores must be stopped. Sanctions against the entire infrastructure of the shadow fleet… https://t.co/6t0DbJ9xS1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026

Macron zapewnił, że Francja jest zdecydowana doprowadzić do respektowania prawa międzynarodowego i zagwarantować skuteczność sankcji.

– Działania floty cieni przyczyniają się do finansowania agresji przeciwko Ukrainie – podkreślił.

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey potwierdził, że jego kraj okazał wsparcie przy operacji, szczególnie w zakresie obserwacji tankowca. Wcześniej Associated Press podała, że jednostkę przechwycono dzięki informacjom przekazanym przez Wielką Brytanię.

Według AP załoga tankowca pochodzi z Indii, a statek płynął pod fałszywą banderą Komorów, wysp leżących między Madagaskarem a wschodnim wybrzeżem Afryki. Associated Press powołała się na przedstawiciela francuskich sił zbrojnych, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Grinch znajduje się w wykazie jednostek należących do rosyjskiej floty cieni objętej sankcjami brytyjskimi. Pod nazwą Carl figuruje na analogicznej liście Unii Europejskiej i USA. UE objęła sankcjami prawie sześćset jednostek podejrzewanych o przynależność do floty cieni.

We wrześniu 2025 r. francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca związanego z rosyjską flotą cieni u zachodnich wybrzeży Francji. Kapitan statku i jego zastępca, obaj obywatele Chin, zostali zatrzymani, a kapitan ma stanąć przed sądem we Francji.

Czytaj także: „The Times”: siły specjalne będą mogły przejmować statki floty cieni

Źródło: PAP