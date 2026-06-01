Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Największy sukces w karierze Polki

Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open. Polska tenisistka pokonała w Paryżu Diane Parry 6:3, 6:2 i odniosła największy sukces w dotychczasowej karierze.

Maja Chwalińska nie zwalnia tempa w wielkoszlemowym French Open. W meczu 1/8 finału 24-letnia Polka wygrała z Francuzką Diane Parry 6:3, 6:2. Dzięki temu po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju tej rangi.

Dla zawodniczki z Dąbrowy Górniczej to przełomowy występ. Chwalińska dopiero po raz trzeci gra w głównej drabince imprezy wielkoszlemowej. W 2022 roku dotarła do drugiej rundy Wimbledonu. Natomiast w 2025 roku odpadła po pierwszym meczu Australian Open.

Świetna seria Chwalińskiej w Paryżu

Polka od początku turnieju imponuje formą. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Następnie w takim samym stosunku wygrała z rozstawioną z numerem 23. Elise Mertens.

W trzeciej rundzie Chwalińska poradziła sobie także z Marią Sakkari. Greczynka wygrała pierwszego seta 6:1, ale później Polka odwróciła losy spotkania i zwyciężyła 1:6, 6:3, 6:2.

Anna Kalinska kolejną rywalką Polki

W ćwierćfinale Chwalińska zmierzy się z Anną Kalinską. Rozstawiona z numerem 22. Rosjanka awansowała po zwycięstwie nad reprezentującą Austrię Anastasią Potapovą, rozstawioną z numerem 28. Kalinska wygrała 6:4, 2:6, 7:6 (10-7).

Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji w Paryżu. W niedzielę z turniejem pożegnała się Iga Świątek. W 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

Źródło: PAP