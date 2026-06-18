Maksymalne ceny paliw na piątek. Tankowanie będzie trochę tańsze

Minister energii podał nowe ceny maksymalne paliw. Z obwieszczenia wynika, że tankowanie w piątek będzie trochę tańsze.

Litr benzyny 95 będzie kosztował w piątek maksymalnie 6 zł. To o 6 groszy mniej niż w czwartek. O tyle samo będzie tańszy litr benzyny 98, który ma kosztować maksymalnie 6,66 zł. Najbardziej stanieje olej napędowy. Za litr diesla kierowcy zapłacą 16 groszy mniej – 6,20 zł. Maksymalne ceny paliw to element rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Minister energii podaje je codziennie dla następnego dnia roboczego lub dni wolnych. Sprzedaż powyżej regulowanych cen grozi karą do miliona zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W piątek resort finansów przedłużył niższy VAT (stawka wynosi 8, a nie 23 proc.) na niektóre paliwa do końca czerwca. Zgodnie z ustawą ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT. Od 16 czerwca nie obowiązuje za to obniżenie stawki akcyzy.

Ceny ropy wracają do normy i tanieją już kolejny dzień z rzędu. To efekt wstępnego porozumienia między Iranem i USA. Przez najbliższe 60 dni oba kraje mają uzgodnić ostateczne porozumienie pokojowe. Jednocześnie cieśnina Ormuz, czyli główny szlak transportu ropy i paliw z Zatoki Perskiej, będzie otwarta.