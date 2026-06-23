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23.06.2026 12:38

Maksymalne ceny paliw na środę. Benzyna będzie minimalnie tańsza

Resort energii podał nowe maksymalne ceny paliw na środę. Benzyna będzie tylko odrobinę tańsza. Z kolei cena oleju napędowego pozostanie na miejscu.

W środę litr benzyny 95 nie będzie kosztował więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a diesla – 6,11 zł. To oznacza, że ceny maksymalne benzyn spadną o grosz na litrze, a cena diesla się nie zmieni.

Cena maksymalna jest ustalana według wzoru obejmującego średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

12 czerwca rząd przedłużył obowiązywanie niższej stawki VAT w wysokości 8 proc. Jednocześnie jednak wycofał się z obniżki akcyzy. Według ustawy program Ceny Paliw Niżej obowiązuje tak długo, jak długo resort obniżył stawkę VAT.

Ceny paliw w Europie. Najniższe podwyżki na Węgrzech i w Polsce
Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
Rząd ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images
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