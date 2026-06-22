Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.06.2026
NEWSROOM XYZ
22.06.2026 12:30

Ceny paliw w Europie. Najniższe podwyżki na Węgrzech i w Polsce

W maju 2026 r. ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 20,7 proc. r/r – wynika z danych Eurostatu. Najwolniejsze tempo urząd odnotował w przypadku Węgier (3,5 proc.), natomiast Polska była pod tym względem druga (12,7 proc.).

Największe podwyżki cen na stacjach paliw Eurostat odnotował w Bułgarii, gdzie paliwa podrożały średnio o 33,9 proc. Nieznacznie wolniej ceny rosły w Luksemburgu (32,2 proc.), Litwie (30,8 proc.) oraz Rumunii (30,4 proc.).

Skupiając się na dwóch rodzajach paliw, średni wzrost cen diesla w UE wyniósł w maju 29 proc. r/r, a benzyny 16,2 proc. r/r. W kwietniu Eurostat zaraportował podwyżki o kolejno 33,7 proc. i 13,6 proc.

Jednak licząc miesiąc do miesiąca olej napędowy potaniał średnio o 5,8 proc., a benzyna podrożała o 0,8 proc. Nie we wszystkich krajach kierowcy samochodów napędzanych dieslem płacili w maju mniej niż w kwietniu. Wyjątkiem jest Rumunia, w której ten rodzaj paliwa podrożał na przestrzeni miesiąca o 1,6 proc.

W pozostałych przypadkach Eurostat odnotował spadki – od 11,9 proc. w Niemczech do 1,5 proc. na Cyprze. Benzyna natomiast podrożała w 23 krajach UE. W największej skali we Włoszech – o 6,9 proc., a w najmniejszej w Chorwacji i na Węgrzech – o 0,1 proc. W Niemczech, Irlandii i Szwecji benzyna potaniała w ciągu miesiąca, o kolejno 5,6 proc., 2 proc. oraz 0,7 proc.

W Polsce diesel potaniał w maju w stosunku do kwietnia o 6,5 proc., benzyna natomiast podrożała o 4 proc. Warto pamiętać, że od marca w naszym kraju obowiązuje program CPN, zakładający do połowy czerwca obniżkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc., a także zniesioną akcyzę oraz codzienne ogłaszanie maksymalnych cen paliw obowiązujących na stacjach. 15 czerwca rząd częściowo zmodyfikował program osłonowy, przywracając akcyzę.

Przeczytaj również: Oczekiwania inflacyjne wróciły do poziomu sprzed konfliktu w Iranie. CPN okazał się skuteczny

Ruch uliczny w Rzeszowie w tle, na pierwszym planie znak drogowy informujący o stacji benzynowej
Średnio paliwo w Unii Europejskiej podrożało w maju o 20,7 proc. W Polsce tempo było niższe. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Wiek przestaje mieć znaczenie. Kompetencje w erze AI
Przez dekady każda kolejna generacja oprogramowania pogłębiała przepaść między tymi, którzy dorastali z technologią, a tymi, którzy musieli się do niej dopiero przekonywać. Generatywna sztuczna…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Jak ograć supermocarstwo? Filipiński admirał, który postawił się Chinom (WYWIAD)
Komendant Filipińskiej Straży Przybrzeżnej opowiada o dowodach na agresywne działania Chin wobec sąsiadów, o wojnie hybrydowej i o sojuszach w świecie, w którym obowiązuje prawo pięści. „Wszyscy mają…
20.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy
GPW zamyka tydzień na minus. Podsumowanie notowań GPW 19 czerwca 2026 r.
Po południu większość głównych indeksów GPW znajdowała się na minusie. Negatywnie na rynek wpływały spadki KGHM oraz spółek z sektora bankowego. Liderem zwyżek w WIG20 było Allegro. Do najsłabszych…
19.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy Społeczeństwo
Mieszkamy lepiej niż kiedyś. Ale apetyt Polaków rośnie jeszcze szybciej
Polacy mieszkają wygodniej niż kilkanaście lat temu, ale nie oznacza to końca problemu mieszkaniowego. Wraz ze wzrostem poziomu życia zmieniła się definicja minimum.
20.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Nowy jednorożec AI z Indii. Narodziny suwerennej sztucznej inteligencji?
Sarvam AI osiągnął wycenę 1,5 mld dolarów zaledwie trzy lata po założeniu. Za jego sukcesem kryje się strategiczny projekt Indii: chodzi o budowę własnego potencjału w dziedzinie sztucznej…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto zyskuje, a kto traci, kiedy upada kraj? Gospodarcze studium przypadku byłej Jugosławii
Jugosławia rozpadła się na siedem państw, a dziś dzieli je gospodarcza przepaść. Słowenia jest bogatsza niż Polska, a Bośnia czy Kosowo są jednymi z najsłabiej rozwiniętych państw w Europie.…
21.06.2026