Ceny paliw w Europie. Najniższe podwyżki na Węgrzech i w Polsce

W maju 2026 r. ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 20,7 proc. r/r – wynika z danych Eurostatu. Najwolniejsze tempo urząd odnotował w przypadku Węgier (3,5 proc.), natomiast Polska była pod tym względem druga (12,7 proc.).

Największe podwyżki cen na stacjach paliw Eurostat odnotował w Bułgarii, gdzie paliwa podrożały średnio o 33,9 proc. Nieznacznie wolniej ceny rosły w Luksemburgu (32,2 proc.), Litwie (30,8 proc.) oraz Rumunii (30,4 proc.).

Skupiając się na dwóch rodzajach paliw, średni wzrost cen diesla w UE wyniósł w maju 29 proc. r/r, a benzyny 16,2 proc. r/r. W kwietniu Eurostat zaraportował podwyżki o kolejno 33,7 proc. i 13,6 proc.

Jednak licząc miesiąc do miesiąca olej napędowy potaniał średnio o 5,8 proc., a benzyna podrożała o 0,8 proc. Nie we wszystkich krajach kierowcy samochodów napędzanych dieslem płacili w maju mniej niż w kwietniu. Wyjątkiem jest Rumunia, w której ten rodzaj paliwa podrożał na przestrzeni miesiąca o 1,6 proc.

W pozostałych przypadkach Eurostat odnotował spadki – od 11,9 proc. w Niemczech do 1,5 proc. na Cyprze. Benzyna natomiast podrożała w 23 krajach UE. W największej skali we Włoszech – o 6,9 proc., a w najmniejszej w Chorwacji i na Węgrzech – o 0,1 proc. W Niemczech, Irlandii i Szwecji benzyna potaniała w ciągu miesiąca, o kolejno 5,6 proc., 2 proc. oraz 0,7 proc.

In May 2026, EU consumers saw diesel prices decrease by 5.8%, while petrol prices increased 0.8% compared with April 2026. ⛽🛢️



Highest increase for diesel:

🇷🇴 Romania (+1.6%)



Highest increase for petrol:

🇮🇹 Italy (+6.9%)



➡️ https://t.co/yqC4giOcGY pic.twitter.com/GsihI7dxGp — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 22, 2026

W Polsce diesel potaniał w maju w stosunku do kwietnia o 6,5 proc., benzyna natomiast podrożała o 4 proc. Warto pamiętać, że od marca w naszym kraju obowiązuje program CPN, zakładający do połowy czerwca obniżkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc., a także zniesioną akcyzę oraz codzienne ogłaszanie maksymalnych cen paliw obowiązujących na stacjach. 15 czerwca rząd częściowo zmodyfikował program osłonowy, przywracając akcyzę.

Przeczytaj również: Oczekiwania inflacyjne wróciły do poziomu sprzed konfliktu w Iranie. CPN okazał się skuteczny