MAP: Rusza projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”

Ministerstwo Aktywów Państwowych uruchomiło projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”, który ma zwiększyć udział polskich firm w kluczowych inwestycjach. Inicjatywa została zaprezentowana podczas wizyt ministra Wojciecha Balczuna w firmach Apator i Grupa Przemysłowa Baltic. Resort podkreśla, że to element budowania suwerenności gospodarczej i bezpieczeństwa państwa.

W ostatnich dniach temat krajowego udziału w inwestycjach znalazł się w centrum działań MAP. Minister Wojciech Balczun wskazał, że chodzi o trwałą zmianę podejścia do zakupów i współpracy gospodarczej. Jak podkreślił, kluczowe jest wzmacnianie roli polskich przedsiębiorstw w projektach realizowanych przez spółki Skarbu Państwa.

Czytaj również: MAP jak superzarząd państwowego holdingu. Wojciech Balczun o problemach spółek i roszadach kadrowych

Projekt obejmuje prezentację dobrych praktyk i konkretnych przykładów współpracy biznesu prywatnego z państwowymi zamawiającymi. Według MAP takie rozwiązania mają zwiększać innowacyjność i rozwój krajowego przemysłu. Jednocześnie mają wspierać miejsca pracy i lokalne kompetencje technologiczne.

Jednym z pierwszych przykładów jest firma Apator, gdzie uruchomiono seryjną produkcję liczników dla spółki Enea. Produkty te wyposażone są w moduły zdalnej analizy danych, co – jak wskazuje resort – ma znaczenie także dla bezpieczeństwa państwa. Inicjatywa ma pokazać, że polskie firmy mogą konkurować technologicznie na rynku.

Apator i Grupa Baltic jako przykłady local content

W Apatorze zainaugurowano oficjalnie projekt „Local Content. Z korzyścią dla Polski”. Minister Wojciech Balczun ocenił, że to modelowy przykład współpracy prywatnej firmy z państwowym zamawiającym. Podkreślił, że takie projekty łączą innowacje z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego.

Kolejnym przykładem wskazanym przez MAP jest współpraca Grupy Przemysłowej Baltic przy projekcie Baltica 2. Inwestycję realizują spółka PGE oraz firma Ørsted. W ramach projektu w 2025 roku produkowanych ma być 111 klatek anodowych, które stanowią element infrastruktury morskiej farmy wiatrowej.

Elementy te będą montowane pod wodą i mają pełnić funkcję antykorozyjną. Ich zadaniem jest zabezpieczenie wież wiatrowych przez ponad 30 lat, czyli przez cały okres pracy farmy. Jak wskazuje resort, udział krajowej produkcji w projekcie Baltica 2 sięga 88 proc. local content.

Produkcja w Grupie Przemysłowej Baltic obejmuje również drabiny dostępowe i inne komponenty dla infrastruktury offshore. MAP podkreśla, że to przykład wykorzystania polskich kompetencji w dużych projektach energetycznych. Zdaniem ministra to dowód realnej zdolności krajowego przemysłu do realizacji zaawansowanych technologicznie zadań.

Spotkania w Gdańsku i rozmowy z biznesem

W Gdańsku minister Wojciech Balczun spotkał się również z przedsiębiorcami z Pomorza. W rozmowach uczestniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dyskutowano o możliwościach zwiększania udziału lokalnych firm w inwestycjach publicznych i energetycznych.

Minister przedstawił założenia projektu i zaprosił firmy do współpracy przy jego realizacji. Podkreślił, że local content ma być narzędziem wspierającym rozwój regionów i bezpieczeństwo gospodarcze. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i promocyjny dla nowych inicjatyw MAP.

W wydarzeniach w Gdańsku uczestniczyli także przedstawiciele resortu aktywów państwowych. Wśród nich byli sekretarz stanu Eliza Zeidler, dyrektor generalny Przemysław Ciszak oraz dyrektor Beata Jurkschat. MAP podkreśla, że projekt ma mieć charakter długofalowy i obejmować kolejne sektory gospodarki.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Migawki powagi i absurdu. Czyli retrospektywa legendarnego fotografa
Elliott Erwitt patrzył na rzeczywistość tak, jakby była jednocześnie poważna i śmieszna, tragiczna i absurdalna. I nigdy nie była jednoznaczna, o czym można przekonać się na jego retrospektywnej…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Orbán nie ma już kasy, Magyar obiecuje miliardy z UE. W kampanii Zełenski przejął rolę Sorosa
Węgry potrzebują miliardów zamrożonych w UE, bo gospodarka po 16 latach rządów Viktora Orbána jest w opłakanym stanie, na skraju recesji. Władimir Putin i Donald Trump popierają tego samego kandydata.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szwedzki gigant modowy przyspiesza w Polsce. Kappahl szykuje nowe koncepty
Międzynarodowa marka odzieży najwięcej inwestuje w Polsce, gdzie działa od blisko trzech dekad. Mniejsza niż kiedyś sieć sklepów znów solidnie zarabia i jest gotowa do ekspansji – także w obszarze…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec Orbánistanu. Magyar nowym premierem, TISZA z większością konstytucyjną, a w Budapeszcie euforia (RELACJA Z WĘGIER)
Tańce, śpiewy, okrzyki i toasty – tak można opisać ostatnie godziny niedzielnego wieczoru w Budapeszcie. Mieszkańcy stolicy Węgier są świadkami historii, w którą nie wszyscy wierzyli. Skompromitowany…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG na rekordowych poziomach, na GPW wraca optymizm. 10 kwietnia 2026 r.
W piątek indeks WIG po raz pierwszy w historii przebił barierę 130.000 pkt po tym, jak na giełdę wrócił optymizm. W WIG20 najlepsze było Modivo, z kolei mocne spadki zaliczył Orlen. Inwestorzy liczą…
10.04.2026