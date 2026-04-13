MAP: Rusza projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”

Ministerstwo Aktywów Państwowych uruchomiło projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”, który ma zwiększyć udział polskich firm w kluczowych inwestycjach. Inicjatywa została zaprezentowana podczas wizyt ministra Wojciecha Balczuna w firmach Apator i Grupa Przemysłowa Baltic. Resort podkreśla, że to element budowania suwerenności gospodarczej i bezpieczeństwa państwa.

W ostatnich dniach temat krajowego udziału w inwestycjach znalazł się w centrum działań MAP. Minister Wojciech Balczun wskazał, że chodzi o trwałą zmianę podejścia do zakupów i współpracy gospodarczej. Jak podkreślił, kluczowe jest wzmacnianie roli polskich przedsiębiorstw w projektach realizowanych przez spółki Skarbu Państwa.

Projekt obejmuje prezentację dobrych praktyk i konkretnych przykładów współpracy biznesu prywatnego z państwowymi zamawiającymi. Według MAP takie rozwiązania mają zwiększać innowacyjność i rozwój krajowego przemysłu. Jednocześnie mają wspierać miejsca pracy i lokalne kompetencje technologiczne.

Jednym z pierwszych przykładów jest firma Apator, gdzie uruchomiono seryjną produkcję liczników dla spółki Enea. Produkty te wyposażone są w moduły zdalnej analizy danych, co – jak wskazuje resort – ma znaczenie także dla bezpieczeństwa państwa. Inicjatywa ma pokazać, że polskie firmy mogą konkurować technologicznie na rynku.

Apator i Grupa Baltic jako przykłady local content

W Apatorze zainaugurowano oficjalnie projekt „Local Content. Z korzyścią dla Polski”. Minister Wojciech Balczun ocenił, że to modelowy przykład współpracy prywatnej firmy z państwowym zamawiającym. Podkreślił, że takie projekty łączą innowacje z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego.

Kolejnym przykładem wskazanym przez MAP jest współpraca Grupy Przemysłowej Baltic przy projekcie Baltica 2. Inwestycję realizują spółka PGE oraz firma Ørsted. W ramach projektu w 2025 roku produkowanych ma być 111 klatek anodowych, które stanowią element infrastruktury morskiej farmy wiatrowej.

Elementy te będą montowane pod wodą i mają pełnić funkcję antykorozyjną. Ich zadaniem jest zabezpieczenie wież wiatrowych przez ponad 30 lat, czyli przez cały okres pracy farmy. Jak wskazuje resort, udział krajowej produkcji w projekcie Baltica 2 sięga 88 proc. local content.

Produkcja w Grupie Przemysłowej Baltic obejmuje również drabiny dostępowe i inne komponenty dla infrastruktury offshore. MAP podkreśla, że to przykład wykorzystania polskich kompetencji w dużych projektach energetycznych. Zdaniem ministra to dowód realnej zdolności krajowego przemysłu do realizacji zaawansowanych technologicznie zadań.

Spotkania w Gdańsku i rozmowy z biznesem

W Gdańsku minister Wojciech Balczun spotkał się również z przedsiębiorcami z Pomorza. W rozmowach uczestniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dyskutowano o możliwościach zwiększania udziału lokalnych firm w inwestycjach publicznych i energetycznych.

Minister przedstawił założenia projektu i zaprosił firmy do współpracy przy jego realizacji. Podkreślił, że local content ma być narzędziem wspierającym rozwój regionów i bezpieczeństwo gospodarcze. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i promocyjny dla nowych inicjatyw MAP.

W wydarzeniach w Gdańsku uczestniczyli także przedstawiciele resortu aktywów państwowych. Wśród nich byli sekretarz stanu Eliza Zeidler, dyrektor generalny Przemysław Ciszak oraz dyrektor Beata Jurkschat. MAP podkreśla, że projekt ma mieć charakter długofalowy i obejmować kolejne sektory gospodarki.