Marcowa projekcja NBP zakłada bardziej optymistyczny scenariusz dla polskiej gospodarki

Według głównych założeń marcowej projekcji makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego inflacja w 2026 r. wyniesie 2,25 proc. Jest to prognoza niższa względem poprzedniego raportu z listopada.

Wówczas bank centralny zakładał, że z 50-procentowym prawdopodobieństwem tempo wzrostu cen konsumentów spadnie w bieżącym roku do 2,9 proc. W najnowszej projekcji NBP spodziewa się, że w 2027 r. inflacja również będzie niższa i ma wynieść 2,4 proc. wobec wcześniej prognozowanych 2,5 proc.

Z kolei roczna dynamika wzrostu PKB ma wynieść w 2026 r. 3,9 proc., a w 2027 r. wyhamować do 2,9 proc. Są to wartości wyższe od zawartych w listopadowej projekcji – wówczas kolejno 3,7 proc. oraz 2,6 proc.

Pierwszy raz analitycy NBP podali prognozy na 2028 r. Zakładają one inflację na poziomie 2,45 proc., a tempo wzrostu gospodarczego bliskie 2,95 proc.