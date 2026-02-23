Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 13:13

Marszałek Czarzasty w Kijowie. Złożył deklarację pomocy w akcesji do UE

W czasie dwudniowej delegacji w Kijowie marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał deklarację wsparcia dla Ukrainy w dążeniu do przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej.

Do podpisania dokumentu doszło przy okazji spotkania Czarzastego z Rusłanem Stefanczukiem, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, czyli tamtejszego jednoizbowego parlamentu. W rozmowie z mediami Stefanczuk podziękował narodowi polskiemu za wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne.

– Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej – podkreślił marszałek Czarzasty.

Marszałek sejmu odbywa swoją wizytę w przededniu czwartej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W planie Czarzastego na delegację widnieją jeszcze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko.

Źródło: XYZ/PAP

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty podczas wizyty w Kijowie podpisał deklarację o wsparciu w dążeniu Ukrainy do przystąpienia do UE. PAP/Albert Zawada
