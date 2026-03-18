Marszałek Sejmu w liście do prezydenta apeluje o podjęcie działań ws. sędziów TK

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował w środę list do prezydenta Karola Nawrockiego, w którym zwraca się o „niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK”. Podkreślił, że nie ma żadnego uchybienia w procedurze powołania sędziów przez Sejm.

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego – wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu, a poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS. Szef MS Waldemar Żurek zaapelował wówczas do prezydenta Nawrockiego, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK.

Odebrania ślubowania wymaga od prezydenta polskie prawo.

W poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział jednak, że wybór sędziów TK budzi wątpliwości i poinformował, że najpóźniej we wtorek zwróci się do marszałka Sejmu o ich wyjaśnienie. Według niego koalicja rządząca pogubiła się w terminach, regulaminie i „właściwie we wszystkim”.

Czarzasty podczas środowego briefingu prasowego w Sejmie podkreślił, że kwestie związane z procedurą wyboru sędziów TK zostały wyjaśnione we wtorkowym oświadczeniu zamieszczonym na stronie Sejmu. Dodał, że Kancelaria Sejmu nie dostała żadnego pisma ze strony otoczenia prezydenta RP ws. pytań i wątpliwości przy wyborze sędziów TK.

Marszałek zauważył, że TK we wtorek „odwlekł” rozprawę ws. wniosku posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów przez Sejm. Jak dodał, Trybunał postanowił też zwrócić się do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.

– Wszystko to, powiem szczerze, wygląda dosyć jednoznacznie, to znaczy gramy terminem. Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Jest pan, jak pan mówi, odważnym człowiekiem, niech pan się nie zasłania panem prezesem TK Bogdanem Święczkowskim – zwrócił się do Nawrockiego marszałek Sejmu.

Zaapelował do prezydenta, by podjął decyzję ws. ślubowania sędziów TK.

– Niech pan się nie boi, niech pan się zachowa tak, jak trzeba (...). Czekam na pana decyzję – dodał marszałek Sejmu.

Poinformował, że wysyła w środę pismo do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że Sejm zgodnie z konstytucją wybrał sześcioro sędziów TK, a stosowne uchwały w tej sprawie zostały doręczone prezydentowi RP.

Czytaj także: Senator PiS: nie do takiej partii wstępowałem

Źródło: PAP, XYZ