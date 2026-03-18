Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.03.2026
18.03.2026 08:52

Senator PiS: nie do takiej partii wstępowałem

– Nie do takiej partii wstępowałem – przyznał w wieczornym programie „Tak jest” w TVN24 senator PiS Jacek Włosowicz. Jak stwierdził, jego partia staje się coraz bardziej nacjonalistyczna.

Senator na antenie TVN24 przypomniał, że do PiS wstępował w 2001 roku.

Wówczas „miała być to konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju”.

– Ze swoimi skrzydłami, bo ambicje były, że ta partia będzie partią konserwatywną, szeroką – dodałł.

– Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją – powiedział Włosowicz.

Jak dodał, bardziej centrowi i „lewostronni” członkowie PiS „widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać”, bo „ta partia staje się coraz bardziej nacjonalistyczna”.

W jego ocenie z tego powodu w partii jest wiele osób, które według niego programowo zostały w PiS osierocone.

Jacek Włosowicz był jedynym senatorem PiS, który w głosowaniu 19 lutego był przeciw odrzuceniu ustawy SAFE. Za odrzuceniem ustawy w całości było dwudziestu sześciu jego partyjnych kolegów.

Senator PiS Jacek Włosowicz. Fot. PAP/Albert Zawada
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026