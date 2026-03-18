Senator PiS: nie do takiej partii wstępowałem

– Nie do takiej partii wstępowałem – przyznał w wieczornym programie „Tak jest” w TVN24 senator PiS Jacek Włosowicz. Jak stwierdził, jego partia staje się coraz bardziej nacjonalistyczna.

Senator na antenie TVN24 przypomniał, że do PiS wstępował w 2001 roku.

Wówczas „miała być to konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju”.

– Ze swoimi skrzydłami, bo ambicje były, że ta partia będzie partią konserwatywną, szeroką – dodałł.

– Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją – powiedział Włosowicz.

Jak dodał, bardziej centrowi i „lewostronni” członkowie PiS „widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać”, bo „ta partia staje się coraz bardziej nacjonalistyczna”.

W jego ocenie z tego powodu w partii jest wiele osób, które według niego programowo zostały w PiS osierocone.

Jacek Włosowicz był jedynym senatorem PiS, który w głosowaniu 19 lutego był przeciw odrzuceniu ustawy SAFE. Za odrzuceniem ustawy w całości było dwudziestu sześciu jego partyjnych kolegów.

