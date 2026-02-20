Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 10:00

Martin Kaczmarski dołączył do Rady Pracodawców RP

Martin Kaczmarski dołączył do jednej z największych organizacji reprezentujących polski biznes – Rady Pracodawców RP.

Przedsiębiorca ten od ponad 10 lat odpowiada za rozwój i bieżącą działalność Kaczmarski Group, czyli polskiej grupy technologiczno-finansowej. Dostarcza ona klientom rozwiązania ograniczające ryzyko biznesowe i zwiększające bezpieczeństwo finansowe. Ułatwia weryfikację potencjalnych kontrahentów, dostarcza finansowanie czy pomaga w odzyskiwaniu należności.

Ekosystem usług tworzy ponad 20 firm i projektów. Ich fundamentem jest jeden z liderów odzyskiwania należności Kaczmarski Inkasso, biuro informacji gospodarczej Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. oraz fintech NFG. W 2025 r. łączne przychody grupy przekroczyły 500 mln zł.

– Na co dzień wspieramy ponad 200 tys. działających w Polsce firm – od mikroprzedsiębiorców, poprzez MŚP, po duże, także międzynarodowe podmioty. Z doświadczenia wiem, jak ważne jest dla nich ograniczanie ryzyka biznesowego i tworzenie warunków do niezakłóconego rozwoju. Do Rady Pracodawców RP wnoszę wiedzę, praktykę i energię, które chciałbym przełożyć na rozwiązania systemowe, które wzmocnią sprawczość i konkurencyjność polskich przedsiębiorców – wyjaśnia Martin Kaczmarski.

Kaczmarski stoi na czele rodzinnego biznesu od 2015 r. W 2016 r. uruchomił fintech NFG, który jako pierwszy zaoferował mikrofirmom faktoring online. Do tej pory spółka udzieliła prawie 2 mld zł finansowania. Z kolei w 2018 r. uruchomił chronpesel.pl, a w latach 2022-2025 tworzył produkty finansowe dla biznesu (jak choćby eGotówka) oraz usługi umożliwiające weryfikację za pomocą analizy wiarygodności płatniczej (sprawdzaj.pl). Przez 10 lat jego rządów w grupie przychody zwiększyły się dwukrotnie (przekroczyły w 2025 r. 500 mln zł). Zatrudnienie zaś wzrosło do poziomu prawie 1400 osób. fintech NFG

Rada Pracodawców RP to platforma współpracy, której celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz kształtowanie odpowiedniego otoczenia prawnego. Organizacja zapewnia, że dołączenie Martina Kaczmarskiego pomoże zrealizować jej cele.

– Do Rady dołączają ludzie, którzy zrobili duże rzeczy w biznesie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To dla nas duże wzmocnienie. Liczę na ich praktyczne spojrzenie i energię do pracy nad rozwiązaniami, które ułatwią firmom inwestowanie. Bardzo się cieszę na tę współpracę – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

Pracodawcy krytycznie oceniają reformę PIP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
To nie koniec problemów z wyliczaniem powierzchni użytkowej mieszkań
Od 13 lutego 2026 r. obowiązuje art. 5a ustawy deweloperskiej. Zmieniło się liczenie powierzchni użytkowej, ale końca problemów nie widać
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polscy prezesi bardziej optymistyczni niż świat. Ale boją się geopolityki
Prezesi polskich firm deklarują większą wiarę w wzrost gospodarczy niż ich zagraniczni koledzy – wynika z najnowszego raportu PwC. Jednocześnie rośnie ich ostrożność wobec ryzyk makroekonomicznych i napięć geopolitycznych. Analizujemy, jak te nastroje przekładają się na decyzje o inwestycjach, AI i przejęciach oraz co kieruje dzisiaj decyzjami liderów.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wraca pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Najpierw jednak trzeba wyprowadzić Azoty na prostą
W tle ratowania Grupy Azoty odżył pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Miałby powstać w wyniku fuzji Azotów z Anwilem z grupy Orlen. Nie jest to jeszcze gotowy plan, ale koncepcja, która pomogłaby uporządkować aktywa chemiczne kontrolowane przez państwo. Według ekspertów pomysł jest dobry, ale jego realizacja na razie nie jest możliwa.
19.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Technologia
Zuckerberg zmienia zdanie w kwestii cenzury? Meta nadal współpracuje z factcheckerami w Europie
Przed rokiem Meta zapowiadała rezygnację ze współpracy z factcheckerami. Dziś informuje nas, że nie ma żadnych konkretnych planów zakończenia programu weryfikowania informacji w Polsce oraz na innych rynkach europejskich.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026