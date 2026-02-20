Martin Kaczmarski dołączył do Rady Pracodawców RP

Martin Kaczmarski dołączył do jednej z największych organizacji reprezentujących polski biznes – Rady Pracodawców RP.

Przedsiębiorca ten od ponad 10 lat odpowiada za rozwój i bieżącą działalność Kaczmarski Group, czyli polskiej grupy technologiczno-finansowej. Dostarcza ona klientom rozwiązania ograniczające ryzyko biznesowe i zwiększające bezpieczeństwo finansowe. Ułatwia weryfikację potencjalnych kontrahentów, dostarcza finansowanie czy pomaga w odzyskiwaniu należności.

Ekosystem usług tworzy ponad 20 firm i projektów. Ich fundamentem jest jeden z liderów odzyskiwania należności Kaczmarski Inkasso, biuro informacji gospodarczej Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. oraz fintech NFG. W 2025 r. łączne przychody grupy przekroczyły 500 mln zł.

– Na co dzień wspieramy ponad 200 tys. działających w Polsce firm – od mikroprzedsiębiorców, poprzez MŚP, po duże, także międzynarodowe podmioty. Z doświadczenia wiem, jak ważne jest dla nich ograniczanie ryzyka biznesowego i tworzenie warunków do niezakłóconego rozwoju. Do Rady Pracodawców RP wnoszę wiedzę, praktykę i energię, które chciałbym przełożyć na rozwiązania systemowe, które wzmocnią sprawczość i konkurencyjność polskich przedsiębiorców – wyjaśnia Martin Kaczmarski.

Kaczmarski stoi na czele rodzinnego biznesu od 2015 r. W 2016 r. uruchomił fintech NFG, który jako pierwszy zaoferował mikrofirmom faktoring online. Do tej pory spółka udzieliła prawie 2 mld zł finansowania. Z kolei w 2018 r. uruchomił chronpesel.pl, a w latach 2022-2025 tworzył produkty finansowe dla biznesu (jak choćby eGotówka) oraz usługi umożliwiające weryfikację za pomocą analizy wiarygodności płatniczej (sprawdzaj.pl). Przez 10 lat jego rządów w grupie przychody zwiększyły się dwukrotnie (przekroczyły w 2025 r. 500 mln zł). Zatrudnienie zaś wzrosło do poziomu prawie 1400 osób. fintech NFG

Rada Pracodawców RP to platforma współpracy, której celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz kształtowanie odpowiedniego otoczenia prawnego. Organizacja zapewnia, że dołączenie Martina Kaczmarskiego pomoże zrealizować jej cele.

– Do Rady dołączają ludzie, którzy zrobili duże rzeczy w biznesie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To dla nas duże wzmocnienie. Liczę na ich praktyczne spojrzenie i energię do pracy nad rozwiązaniami, które ułatwią firmom inwestowanie. Bardzo się cieszę na tę współpracę – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.