ME: ceny pali we wtorek spadną

We wtorek ceny maksymalne paliw mają spaść względem poziomu ustalonego przed weekendem. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 – 6,54 zł, natomiast oleju napędowego – 6,26 zł.

Zgodnie z decyzją z piątku, regulującą ceny przez weekend oraz poniedziałek, litr benzyny 95 jest droższy o 10 gr, benzyna 98 – o 9 gr, natomiast diesel – o 8 gr na litrze.

Następne obwieszczenie Ministerstwo Energii wyda we wtorek i określi ceny na środę.

Zgodnie z ostatnią decyzją rządu ceny maksymalne paliw będą obowiązywać do co najmniej 15 czerwca. Dotychczas ustawodawca decydował się kilkakrotnie na przedłużenie programu, zawsze o dwa tygodnie. Jak tłumaczy resort energii, sytuacja na międzynarodowych rynkach jest zbyt dynamiczna, by podejmować decyzję w sprawie pakietu na całe wakacje.

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" zakłada codziennie obwieszczenia dotyczące cen maksymalnych paliw, obniżkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżkę akcyzy o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego na litr paliwa. Według wyliczeń rządu miesięczny koszt programu dla budżetu państwa to blisko 1,6 mld zł, a korzyści dla kierowców mają wynosić ok. 3 mld zł.