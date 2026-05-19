Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 15:04

Media: Chiny przeszkoliły rosyjskich żołnierzy, którzy następnie walczyli w Ukrainie

Chińskie siły zbrojnie potajemnie wyszkoliły w zeszłym roku około 200 rosyjskich wojskowych w Chinach, a niektórzy z nich po powrocie walczą w Ukrainie – poinformowała agencja Reutera, powołując się na europejskie agencje wywiadu i dokumenty.

Według źródeł Reutersa sesje szkoleniowe miały odbyć się w Pekinie i Nanjing, mieście leżącym na wschodzie Chin. Żołnierze obu państw mieli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w walce z wykorzystaniem dronów. Porozumienie w tej sprawie Rosja i Chiny miały podpisać 2 lipca 2025 r., co wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja.

We wskazanym dokumencie znajdywał się również zapis o tym, że kilkuset chińskich żołnierzy ma zostać przeszkolonych na terenie Rosji. Dwa źródła zbliżone do europejskiego wywiadu, z którymi rozmawiał Reuters, wskazały, że przedstawiciele armii Państwa Środka odbywają już od 2024 r. szkolenia na terenie Rosji, jednak proces działający w drugą stronę jest czymś nowym.

Przeczytaj również: „Le Figaro” o wizycie Władimira Putina w Pekinie. „Zdradza zaniepokojenie Moskwy”

Choć od początku pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie Rosja i Chiny kilkakrotnie przeprowadziły wspólne manewry wojskowe, Pekin konsekwentnie zapewnia o swojej neutralności w tym konflikcie i oferuje swe usługi jako mediatora.

„Szkoląc na szczeblu operacyjnym i taktycznym rosyjskich wojskowych, którzy potem uczestniczą w wojnie w Ukrainie, Chiny biorą w niej dużo bardziej bezpośredni udział, niż wcześniej sądzono” – powiedział agencji jeden z przedstawicieli wywiadu. Inny dodał z kolei, że znaczna część rosyjskich żołnierzy, którzy przeszli szkolenie, to instruktorzy, który mogę przekazać wiedzę dalej.

Reuters widział kilka raportów z takich kursów. W jednym pisano o szkoleniu obrony powietrznej, m.in. w obsłudze dronów udaremniających ataki dronów drugiej strony oraz w obsłudze symulatorów lotów kilku rodzajów dronów.

Źródło: PAP, XYZ

Flagi Chin i Rosji na tle Bramy Niebiańskiego Spokoju na pekińskim placu Tiananmen
Chińskie siły zbrojnie potajemnie wyszkoliły w zeszłym roku około 200 rosyjskich wojskowych w Chinach. Fot. JOY YOUNG / Feature China/Future Publishing via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Prof. Góralczyk: Nowa Jałta na horyzoncie? Trump „usmażony" w Pekinie, a Chiny czekają na wizytę Putina
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump po dziewięciu latach udał się do Chin z oficjalną wizytą państwową. Tym razem wyłamywała się ona ze sztywnych reguł protokołu dyplomatycznego.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zwolnienia w krakowskich centrach usług. „Element globalnej zmiany działania firm”
Zlokalizowane w Krakowie centra biznesowe redukują zatrudnienie. Sektor usług dla biznesu od lat stanowi fundament lokalnego rynku pracy. – Miasto nie traci swojej pozycji, lecz przechodzi do…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy sen Indii grozi blackoutem. Jak sztuczna inteligencja drenuje sieć
Indie chcą być jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najludniejszym kraju świata na potęgę powstają centra danych. Ich dynamiczny rozwój dramatycznie obciąża jednak krajową sieć…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ascend Elements bankrutuje. Gigantyczny projekt w Opolu zawisł na włosku
Amerykańska spółka, której polski rząd obiecał 1,2 mld zł grantu, złożyła w kwietniu wniosek o ochronę przed wierzycielami. Wciąż jest jednak szansa, że zbuduje w Polsce fabrykę. Jej drugi projekt,…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026