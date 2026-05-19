Media: Chiny przeszkoliły rosyjskich żołnierzy, którzy następnie walczyli w Ukrainie

Chińskie siły zbrojnie potajemnie wyszkoliły w zeszłym roku około 200 rosyjskich wojskowych w Chinach, a niektórzy z nich po powrocie walczą w Ukrainie – poinformowała agencja Reutera, powołując się na europejskie agencje wywiadu i dokumenty.

Według źródeł Reutersa sesje szkoleniowe miały odbyć się w Pekinie i Nanjing, mieście leżącym na wschodzie Chin. Żołnierze obu państw mieli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w walce z wykorzystaniem dronów. Porozumienie w tej sprawie Rosja i Chiny miały podpisać 2 lipca 2025 r., co wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja.

We wskazanym dokumencie znajdywał się również zapis o tym, że kilkuset chińskich żołnierzy ma zostać przeszkolonych na terenie Rosji. Dwa źródła zbliżone do europejskiego wywiadu, z którymi rozmawiał Reuters, wskazały, że przedstawiciele armii Państwa Środka odbywają już od 2024 r. szkolenia na terenie Rosji, jednak proces działający w drugą stronę jest czymś nowym.

Choć od początku pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie Rosja i Chiny kilkakrotnie przeprowadziły wspólne manewry wojskowe, Pekin konsekwentnie zapewnia o swojej neutralności w tym konflikcie i oferuje swe usługi jako mediatora.

„Szkoląc na szczeblu operacyjnym i taktycznym rosyjskich wojskowych, którzy potem uczestniczą w wojnie w Ukrainie, Chiny biorą w niej dużo bardziej bezpośredni udział, niż wcześniej sądzono” – powiedział agencji jeden z przedstawicieli wywiadu. Inny dodał z kolei, że znaczna część rosyjskich żołnierzy, którzy przeszli szkolenie, to instruktorzy, który mogę przekazać wiedzę dalej.

Reuters widział kilka raportów z takich kursów. W jednym pisano o szkoleniu obrony powietrznej, m.in. w obsłudze dronów udaremniających ataki dronów drugiej strony oraz w obsłudze symulatorów lotów kilku rodzajów dronów.

