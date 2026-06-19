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NEWSROOM XYZ
19.06.2026 16:13

Media: Pentagon ma zawnioskować o dodatkowe 80 mld dolarów na pokrycie kosztów wojny

Wiceszef Pentagonu Stephen Feinberg powiedział kongresmenom, że Pentagon będzie potrzebował uchwalenia dodatkowych 80 mld dol., by pokryć koszty wojny z Iranem – podał „Wall Street Journal”. W przeciwnym wypadku resortowi może zacząć brakować pieniędzy już latem.

Jak informuje dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, zastępca Pete'a Hegsetha poinformował w ostatnich dniach członków Kongresu w rozmowach telefonicznych o potrzebach resortu. Część z tych pieniędzy ma być przeznaczona między innymi na operacje okrętowe, pensje personelu i amunicję.

Politycy w obu izbach Kongresu od dawna publicznie wzywali Pentagon do przedstawienia kosztów wojny w Iranie oraz formalnego wniosku o nowelizację budżetu. Taki wniosek jak dotąd nie został zgłoszony.

Początkowe doniesienia, o których pisał m.in. „Washington Post” w pierwszych tygodniach wojny, mówiły o zamiarze poproszenia Kongresu o dodatkowe 200 mld dol. Główny urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za finanse resortu Jules Hurst mówił natomiast w Kongresie w maju, że koszty wojny z Iranem wynosiły wówczas 29 mld dol.

W amerykańskiej ustawie budżetowej na ten rok zapisano 838,7 mld dolarów, jakimi może zarządzać Pentagon. Większa kwota, bo 900 mld dolarów to łącza wartość wydatków obronnych, obejmujących również inne działalności, nie tylko Departament Obrony.

Według „WSJ” czołowi urzędnicy Pentagonu mówili ustawodawcom w ostatnim czasie, że latem może zacząć brakować im pieniędzy na operacje, chyba że Kongres uchwali nową ustawę o wydatkach wojennych, ostrzegając, że siły zbrojne będą musiały ograniczyć ćwiczenia i inne priorytety z powodu wojny w Iranie i rozmieszczenia wojsk wzdłuż południowej granicy USA.

Na drodze do przyjęcia dodatkowego budżetu mogą jednak stanąć senatorzy z Partii Demokratycznej. To z ich obozu politycznego dochodziły głosy, że nie zagłosują za zatwierdzeniem dodatkowego finansowania wojny, jeśli Kongres nie zatwierdzi formalnie użycia siły w Iranie, tak jak to było w przypadku pierwszej wojny w Zatoce Perskiej oraz wojen w Iraku i Afganistanie. Administracja Trumpa nigdy nie ubiegała się o zgodę Kongresu na wojnę z Iranem, a Demokraci argumentują, że jest ona w związku z tym nielegalna.

W Senacie Republikanie posiadają 53 mandaty. Aby przyjąć ustawę o nowych środkach dla Pentagonu wymagane jest 60 głosów.

Źródło: PAP, XYZ

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Amerykańscy marines podczas ćwiczeń
Pentagon ma zawnioskować do Kongresu o dodatkowe 80 mld dolarów na pokrycie kosztów wojny w Iranie – poinformował „Wall Street Journal”. Fot. EPA/NARONG SANGNAK Dostawca: PAP/EPA.
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