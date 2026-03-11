Media: Rosja przekazuje Iranowi taktykę ataków dronowych. FBI: możliwe uderzenia na USA

Rosja ma przekazywać Iranowi doświadczenia z wojny przeciwko Ukrainie dotyczące użycia dronów bojowych – poinformowała stacja CNN. W tym samym czasie FBI ostrzegło służby w Kalifornii przed możliwym irańskim atakiem bezzałogowcami na zachodnie wybrzeże USA.

Według informacji CNN, powołującej się na zachodnie źródło wywiadowcze, Rosja przekazuje Iranowi taktyczne wskazówki dotyczące użycia dronów do atakowania celów USA oraz państw Bliskiego Wschodu. Chodzi m.in. o strategie opracowane przez rosyjskie wojsko podczas wojny przeciwko Ukrainie.

Szczególnie chodzi o drony typu Shahed, zaprojektowane w Iranie i obecnie masowo produkowane w Rosji. Teheran wykorzystuje je w trwającym od 28 lutego konflikcie z koalicją USA i Izraela, w ramach którego przeprowadza ataki odwetowe na cele w regionie, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Według źródeł wywiadowczych Rosja ma przekazywać Iranowi strategie prowadzenia zmasowanych ataków dronowych, które sprawdziły się w Ukrainie. Rosjanie wysyłają bezzałogowce w dużych falach – jednej nocy Ukraina bywa atakowana nawet przez około 1000 dronów Shahed. Maszyny lecą w grupach i regularnie zmieniają kurs, aby utrudnić działanie obrony powietrznej.

Koszt jednego drona Shahed wynosi około 30 tys. dolarów. Ukraina opracowała natomiast własne drony przechwytujące, kosztujące około 5 tys. dolarów za sztukę, które mogą być szybko produkowane i służą do niszczenia nadlatujących bezzałogowców. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w środę, że Kijów wysłał na Bliski Wschód ekspertów od przechwytywania dronów, aby pomóc w zwalczaniu podobnych ataków.

Rosja zaprzecza jednak, by udzielała Iranowi wsparcia wywiadowczego. Specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff przekazał, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem Rosjanie zapewniali, iż nie przekazują Iranowi informacji wywiadowczych.

Równocześnie Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło pod koniec lutego służby w Kalifornii przed możliwym irańskim atakiem dronowym na zachodnie wybrzeże USA – podała telewizja ABC News. Według ostrzeżenia Iran miał rozważać przeprowadzenie niespodziewanego ataku z użyciem dronów wystrzelonych z niezidentyfikowanego statku znajdującego się u wybrzeży Stanów Zjednoczonych.

W komunikacie wskazano, że potencjalnym celem miały być nieokreślone obiekty w Kalifornii, jednak służby nie posiadają szczegółowych informacji o terminie, metodzie ani wykonawcach planowanego ataku. Według FBI scenariusz ten miał być rozważany w przypadku amerykańskich nalotów na Iran, które ostatecznie rozpoczęły się 28 lutego wraz z ofensywą USA i Izraela.

Źródło: PAP