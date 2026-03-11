Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 19:58

Media: Rosja przekazuje Iranowi taktykę ataków dronowych. FBI: możliwe uderzenia na USA

Rosja ma przekazywać Iranowi doświadczenia z wojny przeciwko Ukrainie dotyczące użycia dronów bojowych – poinformowała stacja CNN. W tym samym czasie FBI ostrzegło służby w Kalifornii przed możliwym irańskim atakiem bezzałogowcami na zachodnie wybrzeże USA.

Według informacji CNN, powołującej się na zachodnie źródło wywiadowcze, Rosja przekazuje Iranowi taktyczne wskazówki dotyczące użycia dronów do atakowania celów USA oraz państw Bliskiego Wschodu. Chodzi m.in. o strategie opracowane przez rosyjskie wojsko podczas wojny przeciwko Ukrainie.

Szczególnie chodzi o drony typu Shahed, zaprojektowane w Iranie i obecnie masowo produkowane w Rosji. Teheran wykorzystuje je w trwającym od 28 lutego konflikcie z koalicją USA i Izraela, w ramach którego przeprowadza ataki odwetowe na cele w regionie, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Według źródeł wywiadowczych Rosja ma przekazywać Iranowi strategie prowadzenia zmasowanych ataków dronowych, które sprawdziły się w Ukrainie. Rosjanie wysyłają bezzałogowce w dużych falach – jednej nocy Ukraina bywa atakowana nawet przez około 1000 dronów Shahed. Maszyny lecą w grupach i regularnie zmieniają kurs, aby utrudnić działanie obrony powietrznej.

Koszt jednego drona Shahed wynosi około 30 tys. dolarów. Ukraina opracowała natomiast własne drony przechwytujące, kosztujące około 5 tys. dolarów za sztukę, które mogą być szybko produkowane i służą do niszczenia nadlatujących bezzałogowców. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w środę, że Kijów wysłał na Bliski Wschód ekspertów od przechwytywania dronów, aby pomóc w zwalczaniu podobnych ataków.

Rosja zaprzecza jednak, by udzielała Iranowi wsparcia wywiadowczego. Specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff przekazał, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem Rosjanie zapewniali, iż nie przekazują Iranowi informacji wywiadowczych.

Równocześnie Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło pod koniec lutego służby w Kalifornii przed możliwym irańskim atakiem dronowym na zachodnie wybrzeże USA – podała telewizja ABC News. Według ostrzeżenia Iran miał rozważać przeprowadzenie niespodziewanego ataku z użyciem dronów wystrzelonych z niezidentyfikowanego statku znajdującego się u wybrzeży Stanów Zjednoczonych.

W komunikacie wskazano, że potencjalnym celem miały być nieokreślone obiekty w Kalifornii, jednak służby nie posiadają szczegółowych informacji o terminie, metodzie ani wykonawcach planowanego ataku. Według FBI scenariusz ten miał być rozważany w przypadku amerykańskich nalotów na Iran, które ostatecznie rozpoczęły się 28 lutego wraz z ofensywą USA i Izraela.

Źródło: PAP

FBI ostrzegło, że Iran może zaatakować dronami zachodnie wybrzeże USA. W 2024 r. PKB Kalifornii wyniósł 4,10 biliona dolarów, wyprzedzając Japonię, której PKB osiągnął 4,01 biliona dolarów. Fot. Kevin Carter/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czy to koniec historii gospodarczego sukcesu Austrii? Niekoniecznie, ale łatwo nie będzie
Po okresie największej recesji w powojennej historii Austrii najnowsze prognozy napawają ostrożnym optymizmem. Ekonomiści spodziewają się wyjścia gospodarki z kryzysu, ale droga do poziomu sprzed załamania może potrwać nawet 5–10 lat. Bez dalekosiężnych reform, których obecny rząd wciąż unika, zdolność gospodarki do sprostania przyszłym wyzwaniom pozostaje jednak pod dużym znakiem zapytania.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestują miliardy, a abonament jest tańszy niż śniadanie. Szef T-Mobile o rynku i inwestycjach (WYWIAD)
Ceny usług i abonamentu pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Operatorzy inwestują jednak miliardy w rozwój. O kulisach mówi prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rusza druga edycja Sigma Challenge. Konkurs dla najbystrzejszych studentów w nowej odsłonie
Pierwsza edycja przyciągnęła tysiące studentów z całej Polski, a gala finałowa pokazała, że wśród młodych ludzi nie brakuje pasji do wiedzy, ambicji i intelektualnej ciekawości. Teraz Sigma Challenge wraca w rozszerzonej formule – z nową kategorią, szerokim gronem partnerów oraz patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10.03.2026