06.05.2026

Mediana wynagrodzeń i zarobki w małych firmach. GUS podał najnowsze dane (listopad 2025 r.)

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w listopadzie 2025 r. wyniosła 7432 zł i była niższa o 18 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto (połowa pracujących Polaków zarabia mniej od niej, połowa – więcej) wzrosła nominalnie w stosunku do października 2025 r. o 0,2 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,6 proc.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 0,9 proc. w stosunku do października 2025 r., a w stosunku do listopada 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,3 proc.

GUS podał też najnowsze dane o wynagrodzeniu w podmiotach, gdzie pracuje do 9 osób.

W małych firmach mediana równa płacy minimalnej

W listopadzie 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób wyniosło 6076,49 zł.

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

W listopadzie 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4666 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14 477,10 zł.

W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmy powyżej 9 osób) wyniosło 9078,16 zł brutto.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu przechodnie w centrum Krakowa. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
