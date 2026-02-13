MedTech chce przejąć podmiot zajmujący się dystrybucją sprzętu medycznego

MedTech Solutions poinformował, że podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. udziałów w firmie zajmującej się dystrybucją sprzętu w obszarze ortopedii i chirurgii. Spółka notowana na NewConnect nie zdradziła nazwy podmiotu, który chce przejąć.

W komunikacie MedTechu wskazano, że spółka planuje podpisać term sheet – niewiążący dokument ustalający najważniejsze warunki ewentualnej transakcji – w ciągu 30 dni. Wskazana akwizycja ma wzmocnić pozycję rynkową firmy i stworzyć fundamenty pod dalszą konsolidację rynku.

Przejmowana firma ma dysponować wyspecjalizowanym czteroosobowym zespołem sprzedażowym i posiadać ponad 100 klientów wśród polskich szpitali, którym dostarcza sprzęt medyczny z zakresu ortopedii i chirurgii. Według MedTechu spółka, która ma zostać kupiona, wypracowała w 2025 r. blisko 5 mln zł przychodu i ok. 1 mln zł zysku netto.

– Planowana transakcja pozwoli nam znacząco zwiększyć skalę dystrybucji i wzmocnić obecność w kluczowych segmentach ortopedii i chirurgii. Dzięki niej uzyskamy bezpośredni dostęp do szerokiej bazy klientów instytucjonalnych, co stworzy możliwość budowania trwałych, długofalowych relacji biznesowych – powiedział cytowany w komunikacie Jarosław Kaim, prezes MedTech Solutions.

Podpisanie listu intencyjnego nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem transakcji. Jej finalizacja ma być uzależniona od spełnienia określonych warunków formalnych i prawnych.

MedTech to spółka notowana na bocznym parkiecie GPW, czyli NewConnect. Specjalizuje się w rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji i automatyzacji w branży medycznej.