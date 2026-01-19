MFW podniósł prognozy dla światowych gospodarek, w tym dla Polski

Archiwalny

W nowym kwartalnym raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy rocznej dynamiki wzrostu światowej gospodarki do 3,3 proc. w 2026 r. Przed trzema miesiącami instytucja szacowała wskaźnik niższy o 0,2 pkt proc.

Jak wyjaśnili eksperci z MFW, światowa gospodarka wykazała się znaczną odpornością na zakłócenia w międzynarodowym handlu spowodowane decyzjami administracji USA o nałożeniu ceł oraz pomimo zawirowań geopolitycznych. Poprawa prognoz ma też wynikać w dużej mierze z poprawy warunków u dwóch największych graczy – Stanów Zjednoczonych i Chin.

Według wyliczeń analityków instytucji amerykańska gospodarka ma w bieżącym roku wzrosnąć w tempie 2,4 proc. Jeszcze w październiku MFW prognozował 2,1 proc. Z kolei PKB Chin ma wzrosnąć w 2026 r. w tempie 4,5 proc. wobec 4,2 proc. szacowanych w poprzednim raporcie.

Poprawę czynników wspierających wzrost gospodarczy MFW zauważył również w przypadku Niemiec. Największa gospodarka Europy ma w 2026 r. wzrosnąć o 1,1 proc. (wcześniej prognozy zakładały 0,9 proc.). Strefa euro natomiast powinna wypracować dynamikę wzrostu gospodarczego na poziomie 1,3 proc. (wcześniej 1,1 proc.).

W przypadku Polski prognozy wzrosły o 0,4 pkt proc. MFW spodziewa się, że PKB naszego kraju wzrośnie w bieżącym roku o 3,5 proc. Co zaś się tyczy 2027 r., instytucja obniżyła swoje szacunki o 0,2 pkt proc. do 2,7 proc. PKB.

