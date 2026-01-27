Micron rozbudowuje fabrykę pamięci NAND w Singapurze. Firma zainwestuje 24 miliardy dolarów

Micron chce rozbudować swoją fabrykę pamięci NAND w Singapurze. Amerykański koncern zainwestuje tam 24 miliardy dolarów. Produkty z tego zakładu trafią na rynek dopiero w połowie 2028 roku.

Nie będzie to jednak – jak tłumaczy CNBC – rozbudowa fabryki produkującej pamięć dla infrastruktury AI. Powstawać będą tam moduły NAND, używane w komputerach, smartfonach i innych tego typu urządzeniach.

Do tej pory trzej najwięksi producenci pamięci, którzy łącznie opanowali 95 proc. rynku, koncentrowali swoje moce przerobowe na pamięciach wymaganych przez firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. To skutecznie ograniczyło produkcję modułów do elektroniki konsumenckiej, co doprowadziło do niedoborów na rynku i jednocześnie do wzrostu cen.

Teraz jednak zarówno SK hynix, Samsung, jak i Micron starają się załagodzić ten kryzys, rozbudowując swoje fabryki NAND. Na efekty tych inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Pierwsze moduły z rozbudowanej inwestycji w Singapurze zjadą z taśmy dopiero w drugiej połowie 2028 roku.

Micron jednocześnie buduje w Singapurze nową fabrykę, która ma wytwarzać pamięć o wysokiej przepustowości (HBM), wykupywaną niemal w całości przez firmy związane z AI. Według analityków samo OpenAI kupuje ponad 40 proc. miesięcznej światowej produkcji. Ta fabryka zacznie działać w przyszłym roku.

Z obu inwestycji zadowolone są władze Singapuru. – Sama rozbudowa fabryki NAND wytworzy około 1600 miejsc pracy. Z kolei 1400 miejsc pracy powstanie przy budowie zakładu produkującego pamięć HBM. – Plany Microna wzmocnią nasz ekosystem półprzewodników i umocnią Singapur jako kluczowy punkt na globalnej mapie dostaw półprzewodników – tłumaczy Jermaine Loi z lokalnej Rady Rozwoju Gospodarczego.