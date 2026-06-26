Microsoft przedłuża wsparcie technologiczne dla Ukrainy do końca 2027 r. To już ponad 700 mln dolarów

Microsoft poinformował, że przedłuża wsparcie technologiczne dla Ukrainy do końca 2027 r., kontynuując bezpłatne świadczenie usług chmurowych dla instytucji rządowych, placówek edukacyjnych oraz władz regionalnych w całym kraju. Od 2022 r. Microsoft dostarczył Ukrainie wsparcie o łącznej wartości ponad 700 mln dolarów.

Informację ogłoszono w obecności wicepremiera Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Tarasa Kaczki podczas Ukraine Recovery Conference 2026 w Gdańsku.

Jak zauważa komunikat Microsoftu, od pierwszych dni konfliktu technologie dostarczane przez Microsoft umożliwiały Ukrainie utrzymanie funkcjonowania państwa i usług publicznych dzięki szybkiemu przejściu na systemy chmurowe.

„Przeniesienie kluczowych usług do infrastruktury chmurowej w Europie pozwoliło zachować dostępność m.in. świadczeń socjalnych, systemu podatkowego, rejestrów przedsiębiorstw i gruntów, pokazując, że nowoczesna infrastruktura cyfrowa może ograniczać zakłócenia i wzmacniać odporność państwa" – czytamy.

W ramach programu Microsoft zapewnianie m.in. bezpłatne technologie i usługi chmurowe dla administracji, szkół i instytucji publicznychg,

Podawanym przez Microsoft przykładem jest Chersoński Narodowy Uniwersytet Techniczny, który w czasie okupacji miasta przez Rosję, we współpracy z Microsoftem i ukraińskimi partnerami, bezpiecznie przeniósł do chmury ponad 20 terabajtów kluczowych danych, w tym dokumentację studentów, wyniki badań i systemy uczelni. Umożliwiło to kontynuowanie nauczania online nawet po zajęciu kampusu oraz przejście na bardziej elastyczne modele kształcenia cyfrowego.

Microsoft inwestuje również w długoterminowy rozwój kompetencji cyfrowych Ukrainy.

– Transformacja cyfrowa jest integralną częścią integracji europejskiej Ukrainy oraz sposobem na poprawę jakości usług publicznych. Długoterminowe partnerstwo z Microsoftem pomaga chronić kluczową infrastrukturę cyfrową i zapewnia ciągłość działania państwa w nadzwyczajnych warunkach. Wysoko cenimy to wsparcie – powiedział wicepremier Ukrainy Taras Kaczka.

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– Nasze długoterminowe partnerstwo odzwierciedla zaangażowanie w budowę cyfrowej przyszłości Ukrainy. Przedłużając wsparcie do 2027 r., pomagamy utrzymać kluczowe usługi dziś oraz wspieramy dalszą transformację kraju, tworząc podstawy bezpiecznej i innowacyjnej gospodarki – powiedział Jeff Bullwinkel, wiceprezes i zastępca głównego radcy prawnego Microsoft EMEA.

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