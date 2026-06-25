KredoBank podpisał z EBOR umowy na nowe gwarancje finansowe. Ich wartość to 100 mln euro

KredoBank otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dodatkowe gwarancje finansowe o wartości 100 mln euro. Umowy w tej sprawie podpisano podczas Ukraine Recovery Conference (URC 2026) w Gdańsku.

Dwa nowe kontrakty zostały zawarte w ramach umowy ramowej dotyczącej udziału KredoBanku w mechanizmie podziału ryzyka EBOR.

„W ramach portfela KredoBanku objętego limitami i gwarancjami EBOR ukraińskie firmy otrzymały już finansowanie na łączną kwotę 249 mln euro. Środki zostały przeznaczone na kluczowe sektory ukraińskiej gospodarki, w szczególności rolnictwo, przemysł spożywczy, logistykę oraz handel detaliczny. Dodatkowe 100 mln euro od EBOR pozwoli KredoBankowi rozszerzyć kredytowanie ukraińskich firm – nie tylko w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), lecz także w segmencie korporacyjnym” – powiedział o nowych gwarancjach prezes KredoBanku Jakub Karnowski.

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60 mln euro pozyskanych gwarancji zostanie przeznaczone dla klientów z sektora MŚP (uzyskujących roczne przychody do 50 mln euro oraz zatrudniających do 250 pracowników).

Umowa jest realizowana w ramach dwóch programów. Pierwszy z nich to program EBOR pod nazwą „Gwarancje odporności i zapewnienia źródeł utrzymania”. Przewiduje on udział banku w podziale ryzyka do 70 proc., okres obowiązywania pokrycia gwarancyjnego wynoszący 5 lat oraz możliwość udzielania kredytów bez dodatkowego zabezpieczenia majątkowego.

Drugi z programów jest nakierowany na wsparcie konkurencyjności i inkluzywności MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego UE w ramach Struktury Pośredników Finansowych. Przewiduje on możliwość uzyskania przez klientów KredoBanku wsparcia grantowego na realizację projektów inwestycyjnych spełniających wymogi EBOR w wysokości do 30 proc.

Cechą szczególną nowej umowy jest nowy mechanizm wsparcia ukraińskiego biznesu – Enterprise Security Enhancement (ESE). Pozwoli on na częściowe umarzanie kredytów udzielonych firmom, których aktywa zostały uszkodzone wskutek wojny.

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Druga umowa obejmuje 40 mln euro gwarancji przeznaczonych dla dużych klientów, bez ograniczeń dotyczących przychodów oraz liczby pracowników. Jest ona realizowana w ramach programu EBOR „Gwarancje odporności i zapewnienia źródeł utrzymania”.

W jej przypadku udział EBOR w podziale ryzyka wynosi do 80 proc. Okres obowiązywania pokrycia gwarancyjnego to także 5 lat, a maksymalna kwota kredytu objętego pokryciem wynosi równowartość 4 mln euro. Przewidziano również możliwość udzielania kredytów bez dodatkowego zabezpieczenia majątkowego.

KredoBank z grupy PKO ma systemowe znaczenie dla Ukrainy

KredoBank został założony we Lwowie w 1990 r. Narodowy Bank Ukrainy zaliczył go do banków o znaczeniu systemowym w Ukrainie.

Bank należy do grupy finansowej PKO Banku Polskiego. Oferuje pełen zakres usług dla klientów detalicznych oraz przedsiębiorstw małego, średniego i dużego biznesu w Ukrainie.

EBOR po raz kolejny inwestuje w Ukrainie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest obecnie największym instytucjonalnym inwestorem w Ukrainie. Od wybuchu pełnoskalowej wojny zainwestował w tym kraju 10 mld euro. Zespół EBOR zajmujący się Ukrainą został w 2022 r. przeniesiony do Warszawy. Część pracowników wróciła jednak do Kijowa. Jak opisywaliśmy w XYZ, łącznie podczas URC w Gdańsku EBOR planuje ogłosić projekty warte 500 mln euro.

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