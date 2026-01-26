Miedź na londyńskiej giełdzie notuje kolejne zwyżki. Inwestorzy wykorzystują osłabienie dolara

Ceny miedzi na giełdzie LME w Londynie znów rosną po niemal 3-procentowych wzrostach, które metal odnotował w piątek. Według maklerów inwestorzy wykorzystują osłabienie kursu dolara, w którym wyceniane są metale bazowe.

Ceny miedzi w dostawach 3-miesięcznych na londyńskiej LME rosną o 0,3 proc. do 13 254 dolarów za tonę. Wcześniej rosły o ok. 1,1 proc., a w piątek skoczyły o niemal 3 proc. do 13 115 dolarów za tonę.

Na nowojorskiej giełdzie Comex miedź kosztuje 5,9165 dolara za funt, w dół o ok. 0,5 proc. Z kolei na giełdzie metali SHF w Szanghaju surowiec kosztuje 102 250 juanów za tonę, co oznacza zwyżkę o ponad 1,6 proc.

Utrzymująca się słabość dolara sprawia, że metale bazowe wyceniane w amerykańskiej walucie są tańsze dla inwestorów dysponujących innymi walutami. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wzrostom notowań surowca jest blokada dróg przez przedstawicieli firm dostarczających sprzęt, z którą od kilku dni zmagają się największe kopalnie miedzi na północy Chile.

