MIK mocno w dół. Firmy ograniczają inwestycje i ostrożniej zatrudniają

Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w maju o 9,1 pkt. miesiąc do miesiąca i wyniósł 94,5 pkt. – podał Polski Instytut Ekonomiczny. To najniższy poziom wskaźnika w 2026 roku i kolejny sygnał pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorców.

Według danych PIE po kwietniowym odbiciu wskaźnik ponownie znalazł się poniżej neutralnego poziomu 100 pkt., podobnie jak wcześniej w lutym i marcu. Odczyt poniżej tej granicy oznacza przewagę negatywnych ocen koniunktury nad pozytywnymi. Instytut ocenia, że majowe dane wskazują na wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej firm.

MIK w maju: Miesięczny Indeks Koniunktury spadł do 94,5 pkt. (-9,1 pkt. m/m). Oznacza to przewagę nastrojów negatywnych nad pozytywnymi wśród firm. To najniższy odczyt od początku 2026 r. Na nastroje wśród przedsiębiorców wpłynęło głównie osłabienie popytu.



Spośród siedmiu komponentów tworzących MIK jedynie dwa pozostały powyżej poziomu neutralnego. Chodzi o wynagrodzenia, które osiągnęły 110 pkt., oraz płynność finansową na poziomie 114,4 pkt. Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal relatywnie dobrze oceniają swoją sytuację finansową i utrzymują wzrost płac, choć oba wskaźniki obniżyły się wobec kwietnia.

PIE zwraca uwagę, że od kilku miesięcy poniżej 100 pkt. utrzymują się wskaźniki dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych i inwestycji. W maju dołączyły do nich także wartość sprzedaży, nowe zamówienia oraz – po raz pierwszy od roku – zatrudnienie. Zdaniem instytutu świadczy to o słabnącym popycie i rosnącej ostrożności przedsiębiorstw.

Największe pogorszenie odnotowano w obszarze sprzedaży. Wskaźnik wartości sprzedaży spadł do 93,7 pkt., czyli o 19,8 pkt. miesiąc do miesiąca. Z kolei wskaźnik nowych zamówień obniżył się do 92,3 pkt., notując spadek o 10,7 pkt. mdm. Według PIE może to oznaczać wyraźne ograniczenie popytu na rynku.

Wyraźnie pogorszyły się także dane dotyczące inwestycji. Komponent inwestycyjny spadł do 52,6 pkt., czyli aż o 18,8 pkt. mdm. Instytut wskazuje, że przedsiębiorstwa wciąż odkładają decyzje rozwojowe z powodu utrzymującej się niepewności gospodarczej i ostrożnie podchodzą do nowych wydatków.

Słabsze nastroje widoczne są również na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia obniżył się do 99,7 pkt., tracąc 7,6 pkt. mdm, co według PIE może oznaczać większą ostrożność firm w podejmowaniu decyzji kadrowych. Jednocześnie wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymało się na względnie stabilnym poziomie 99,1 pkt., nieznacznie poniżej granicy neutralnej.

Źródło: PAP Biznes