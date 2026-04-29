Minister energii na szczycie Trójmorza: Polska jest gotowa pomóc regionowi odejść od rosyjskich paliw

Miłosz Motyka spotkał się na szczycie Trójmorza w Dubrowniku z sekretarzem energii USA. Rozmowy z Chrisem Wrightem dotyczyły nie tylko odejścia państw regionu od rosyjskich paliw, ale także budowy polskiej elektrowni atomowej.

– Polska pozostaje w pełnej gotowości, aby pomóc krajom regionu w odejściu od rosyjskich węglowodorów – także Węgrom. Konsekwentnie budujemy system dywersyfikacji dostaw gazu, który zmienia naszą rolę z importera surowca w regionalny hub energetyczny o ogromnych możliwościach – stwierdził szef resortu energii.

Ministerstwo przypomniało, że terminal LNG w Świnoujściu może regazyfikować 8,3 mld Nm3 rocznie. Gaz-System buduje też pływający pierwszy terminal FSRU o rocznej zdolności regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Ma on ruszyć w 2028 r.

Obaj szefowie resortów energii rozmawiali też o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej oraz finansowaniu i rozwoju małych reaktorów jądrowych SMR.

– Energia jądrowa w Polsce to projekty o strategicznym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i stabilności naszego systemu energetycznego. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tym obszarze ma dla Polski nie tylko wymiar technologiczny, ale również geopolityczny. Chcemy oprzeć nasz miks energetyczny na dużych elektrowniach jądrowych i małych reaktorach typu SMR. Oba tematy są stałym elementem rozmów polskiego rządu z naszymi partnerami z Waszyngtonu – wyjaśnił Motyka.

Elektrownię w Choczewie buduje konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych. Pierwszy reaktor ma zacząć pracę w 2036 r. Jeśli zaś chodzi o następną siłownię, to władze jeszcze nie wybrały ani lokalizacji, ani wykonawcy.

Minister energii uczestniczy w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. W trakcie wydarzenia spotkał się z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem oraz przedstawicielami Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Ponadto rozmawiał też z ministrem gospodarki Chorwacji Ante Šušnjarem.