29.04.2026 14:02

Minister energii na szczycie Trójmorza: Polska jest gotowa pomóc regionowi odejść od rosyjskich paliw

Miłosz Motyka spotkał się na szczycie Trójmorza w Dubrowniku z sekretarzem energii USA. Rozmowy z Chrisem Wrightem dotyczyły nie tylko odejścia państw regionu od rosyjskich paliw, ale także budowy polskiej elektrowni atomowej.

– Polska pozostaje w pełnej gotowości, aby pomóc krajom regionu w odejściu od rosyjskich węglowodorów – także Węgrom. Konsekwentnie budujemy system dywersyfikacji dostaw gazu, który zmienia naszą rolę z importera surowca w regionalny hub energetyczny o ogromnych możliwościach – stwierdził szef resortu energii. rosyjskich węglowodorów

Ministerstwo przypomniało, że terminal LNG w Świnoujściu może regazyfikować 8,3 mld Nm3 rocznie. Gaz-System buduje też pływający pierwszy terminal FSRU o rocznej zdolności regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Ma on ruszyć w 2028 r. terminal LNG w Świnoujściu

Obaj szefowie resortów energii rozmawiali też o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej oraz finansowaniu i rozwoju małych reaktorów jądrowych SMR. elektrowni atomowej

– Energia jądrowa w Polsce to projekty o strategicznym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i stabilności naszego systemu energetycznego. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tym obszarze ma dla Polski nie tylko wymiar technologiczny, ale również geopolityczny. Chcemy oprzeć nasz miks energetyczny na dużych elektrowniach jądrowych i małych reaktorach typu SMR. Oba tematy są stałym elementem rozmów polskiego rządu z naszymi partnerami z Waszyngtonu – wyjaśnił Motyka. energia jądrowa w Polsce

Elektrownię w Choczewie buduje konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych. Pierwszy reaktor ma zacząć pracę w 2036 r. Jeśli zaś chodzi o następną siłownię, to władze jeszcze nie wybrały ani lokalizacji, ani wykonawcy. Elektrownię w Choczewie

Minister energii uczestniczy w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. W trakcie wydarzenia spotkał się z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem oraz przedstawicielami Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Ponadto rozmawiał też z ministrem gospodarki Chorwacji Ante Šušnjarem. Inicjatywy Trójmorza

Polska „bramą północy” dla amerykańskiego gazu?
Miłosz Motyka
Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że Polska gotowa jest pomóc krajom Trójmorza odejść od rosyjskiego paliwa PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rafał Brzoska: Partnerskie relacje polityki i biznesu są fundamentem rozwoju gospodarczego
Rafał Brzoska o rozmowie z Macronem, deregulacji i relacjach biznes–polityka. Cztery kluczowe cytaty i wnioski dla polskiej gospodarki.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Finlandia chowa atomowe śmieci na 100 tys. lat. Onkalo to pierwszy taki grobowiec na świecie
Finlandia uruchamia geologiczne składowisko zużytego paliwa jądrowego. Podziemny grobowiec wykuty w granitowej skale na głębokości ponad 430 metrów ma być bezpieczny przez 100 tysięcy lat.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
UniCredit finansuje Wealthona. Umowa do 0,5 mld zł wzmocni ofertę dla MŚP
UniCredit zawarł z Wealthon umowę finansowania portfela wierzytelności o wartości do 500 mln zł. Model współpracy ma wspierać skalowanie działalności fintechu.
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Żabka rośnie mimo trudnego startu roku. 7,4 mld zł sprzedaży i plan nawet 20 tys. sklepów
Żabka rozpoczęła 2026 rok od dwucyfrowego wzrostu sprzedaży, mimo że pierwsze tygodnie kwartału były wyraźnie słabsze przez trudne warunki pogodowe. Jednocześnie zarząd podtrzymuje ambitne plany…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM radziło sobie najgorzej w WIG20. Giełdowe notowania z 28 kwietnia 2026 r.
Dzisiejszy dzień także zakończył się spadkami na warszawskiej giełdzie. Najgorzej w WIG20 radził sobie KGHM. Tymczasem GPW Benchmark zapowiada na 29 kwietnia nadzwyczajną korektę portfeli kilku…
28.04.2026