28.04.2026 20:49

Polska „bramą północy” dla amerykańskiego gazu? Deklaracja na szczycie Trójmorza

Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował w Dubrowniku gotowość Polski do pełnienia roli kluczowego hubu dla dostaw amerykańskiego gazu do regionu. Podczas XI Szczytu Inicjatywy Trójmorza padła też propozycja powołania Banku Trójmorza, który miałby finansować rozwój infrastruktury.

Prezydent Karol Nawrocki podczas wtorkowej konferencji w Dubrowniku ogłosił, że Polska jest gotowa stać się „bramą północy” dla amerykańskiego gazu dla całego regionu Trójmorza. Podkreślił, że projekt ma służyć wzmocnieniu niezależności energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Deklaracja padła w trakcie XI Szczytu oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Chorwacji, gdzie Nawrocki przebywa z oficjalną wizytą. W konferencji prasowej uczestniczyli także premier Chorwacji Andrej Plenković oraz prezydent Słowacji Peter Pellegrini.

Polski prezydent zaznaczył, że strategicznym partnerem państw Trójmorza pozostają Stany Zjednoczone, a rozwój współpracy energetycznej z USA jest kluczowy dla bezpieczeństwa regionu. W tym kontekście wskazał na potrzebę budowy infrastruktury umożliwiającej dystrybucję gazu.

Czytaj również: Kiedy powstanie Bank Rozwoju Trójmorza?

Nawrocki zaproponował również rozpoczęcie dyskusji nad powołaniem Banku Inicjatywy Trójmorza, który miałby finansować rozwój infrastruktury energetycznej i transportowej. Jak zaznaczył, temat ten był już przedmiotem rozmów podczas szczytu.

Prezydent podkreślił, że wspieranie Inicjatywy Trójmorza to „strategiczna konieczność” dla Polski i regionu, zwłaszcza w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO. Zwrócił uwagę zarówno na aspekty militarne, jak i gospodarcze oraz energetyczne.

Premier Chorwacji Andrej Plenković wskazał, że obecny szczyt odbywa się w zupełnie innych realiach geopolitycznych niż pierwsze spotkania. Podkreślił, że region mierzy się ze skutkami wojny w Ukrainie oraz napięć na Bliskim Wschodzie, ale mimo to utrzymuje stosunkowo silny wzrost gospodarczy.

Plenković zaznaczył, że kraje Trójmorza stanowią około jednej trzeciej populacji Europy i rozwijają się dynamicznie. Dodał, że kluczowe znaczenie ma dalsze zacieśnianie współpracy oraz utrzymywanie silnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini ocenił, że współpraca w ramach inicjatywy przyczyniła się do powstania rozbudowanej sieci połączeń transportowych i energetycznych. Nazwał ją „warunkiem sine qua non” dla przetrwania regionu w obecnych warunkach geopolitycznych.

Podczas konferencji poruszono także kwestię wiarygodności Stanów Zjednoczonych w ramach NATO. Nawrocki odniósł się krytycznie do wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który w wywiadzie dla „Financial Times” wyraził wątpliwości co do obowiązywania art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Prezydent zapewnił, że Polska i państwa Trójmorza nie mają wątpliwości co do lojalności USA, które określił jako najważniejszego sojusznika i fundament NATO. Skrytykował jednocześnie narastający – jego zdaniem – „antyamerykanizm” w Europie i wezwał do wzmacniania relacji transatlantyckich.

Źródło: PAP

Trójmorze, czyli pogranicze nowego światowego porządku?
Fot. PAP/Paweł Supernak
Beko zainwestuje w Polsce 110 mln euro. To koniec zwolnień, chyba że sytuacja się pogorszy
Po przejęciu europejskiej działalności Whirlpoola turecki koncern w półtora roku zamknął w Polsce trzy fabryki. Powód? Moce produkcyjne były za duże. Teraz firma obiecuje inwestycje i liczy na…
28.04.2026
Poseł PiS chce resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Wylicza błędy swojej partii
– Zmiana konstytucji jest konieczna. Nie da się dłużej prowadzić państwa opartego na konstytucji, która generuje konflikt – uważa poseł Krzysztof Szczucki. Mówi o sytuacji wokół Trybunału…
28.04.2026
Agentic commerce. Kiedy to nie klient, a AI robi zakupy
Zakupy coraz rzadziej oznaczają samodzielne przeglądanie ofert – stają się usługą, którą można po prostu „oddać w ręce” technologii. W modelu agentic commerce to algorytmy wyszukują produkty i…
29.04.2026
Rząd reaktywny i skłócony. Jak Donald Tusk łączy polityczne asekuranctwo z przyzwoitymi notowaniami?
Wewnątrzkoalicyjna awantura wokół Pauliny Hennig-Kloski i drugiego progu PIT, opór MSWiA przed respektowaniem wyroku TSUE i ślimaczące się rozliczenia rządów PiS. Mimo tych problemów Koalicja…
29.04.2026
VC w Polsce wciąż omija naukę. PFR szuka zmiany
Inwestycje VC w projekty naukowe w Polsce są wciąż marginalne. PFR Starter Science ma to zmienić, kierując kapitał w stronę deeptechu i komercjalizacji badań. Czy to jednak wystarczy?
27.04.2026
Nie ma dobrego czasu na gruntowne zmiany w górnictwie. Pomysły są, przeszkadza polityka
Nowy harmonogram zamykania kopalń, postawienie tylko na najlepsze kopalnie węgla, rozstrzygnięcie przyszłości koksowni JSW – takie scenariusze analizuje rząd dla polskiego górnictwa. Ale szanse na…
28.04.2026