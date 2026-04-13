13.04.2026 10:05

Mocne wahania cen gazu. Po słowach Donalda Trumpa rosną o ponad 9 proc.

Ceny gazu w Europie rosną w poniedziałek rano o ponad 9 proc. po tym, jak prezydent USA Donald Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz. Znajdują się jednak wyraźnie poniżej 50 euro za MWh.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie rosną do 47,6 euro za MWh. To o 9,1 proc. więcej, niż wynosiły na piątkowym zamknięciu. Tymczasem w niedzielę przed północą gaz był wyceniany w handlu przedsesyjnym powyżej 50 euro za MWh.

W niedzielę Donald Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz. Zaostrzyło to napięcia z Iranem po fiasku weekendowych rozmów pokojowych. Dowództwo Centralne USA ogłosiło jednak, że blokada obejmie tylko statki wypływające z irańskich portów i wpływające do nich.

Przeczytaj więcej: CENTCOM potwierdza blokadę cieśniny Ormuz. Ma dotyczyć tylko irańskich portów

„Blokada irańskiego transportu przez cieśninę Ormuz narzucona przez USA prawdopodobnie doprowadzi do jeszcze surowszego egzekwowania przez Iran własnej blokady” – uważa Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk Global Risk Management.

„To oznacza, że na światowym rynku będzie coraz bardziej brakować LNG z Zatoki Perskiej. Wzrośnie więc konkurencja pomiędzy Europą a Azją – wskazuje to na dalszy wzrost cen” – ostrzegł.

Od początku wojny ceny gazu były najwyższe 19 marca, gdy MWh kosztowała 61,8 euro. W obecnym miesiącu były najwyższe we wtorek 7 kwietnia, gdy sięgały 53,2 euro. Potem jednak spadły, a w piątek 10 kwietnia wyniosły 43,6 euro.

Tymczasem 27 lutego, na dzień przed wybuchem wojny, gaz kosztował 31,5 euro.

Przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowych dostaw LNG oraz ropy naftowej.

Źródło: PAP, XYZ

Słowa Trumpa podbiły ceny ropy. Surowiec znów powyżej 100 dolarów
Przez cieśninę Ormuz płynie około 1/5 światowych dostaw ropy i LNG. Fot.Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Miasta walczą o siedzibę ESA. Oto ich kluczowe argumenty
Osiem polskich aglomeracji walczy, by to na ich terenie została zbudowana siedziba nowego centrum badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej. W czasie debaty w redakcji XYZ ich przedstawiciele nie…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec Orbánistanu. Magyar nowym premierem, TISZA z większością konstytucyjną, a w Budapeszcie euforia (RELACJA Z WĘGIER)
Tańce, śpiewy, okrzyki i toasty – tak można opisać ostatnie godziny niedzielnego wieczoru w Budapeszcie. Mieszkańcy stolicy Węgier są świadkami historii, w którą nie wszyscy wierzyli. Skompromitowany…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nowy prezes Grupy Azoty ma plan dla nawozowego giganta i zawiadamia służby
Grupa Azoty jeszcze w tym roku uruchomi potężną platformę handlową dla rolników, a do współpracy zaprosi także inne firmy działające w branży rolniczej. Jednocześnie nowy zarząd rozlicza poprzedników…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wino droższe niż apartament w Paryżu. Inwestycja czy kaprys?
Są przedmioty, które przekraczają granicę luksusu i wchodzą w sferę mitu. Jest nim butelka Romanée-Conti 1945 – wina, które nie tylko zachwyca smakoszy, ale dziś funkcjonuje jak dzieło sztuki czy…
12.04.2026