Mocne wahania cen gazu. Po słowach Donalda Trumpa rosną o ponad 9 proc.

Ceny gazu w Europie rosną w poniedziałek rano o ponad 9 proc. po tym, jak prezydent USA Donald Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz. Znajdują się jednak wyraźnie poniżej 50 euro za MWh.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie rosną do 47,6 euro za MWh. To o 9,1 proc. więcej, niż wynosiły na piątkowym zamknięciu. Tymczasem w niedzielę przed północą gaz był wyceniany w handlu przedsesyjnym powyżej 50 euro za MWh.

W niedzielę Donald Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz. Zaostrzyło to napięcia z Iranem po fiasku weekendowych rozmów pokojowych. Dowództwo Centralne USA ogłosiło jednak, że blokada obejmie tylko statki wypływające z irańskich portów i wpływające do nich.

Przeczytaj więcej: CENTCOM potwierdza blokadę cieśniny Ormuz. Ma dotyczyć tylko irańskich portów

„Blokada irańskiego transportu przez cieśninę Ormuz narzucona przez USA prawdopodobnie doprowadzi do jeszcze surowszego egzekwowania przez Iran własnej blokady” – uważa Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk Global Risk Management.

„To oznacza, że na światowym rynku będzie coraz bardziej brakować LNG z Zatoki Perskiej. Wzrośnie więc konkurencja pomiędzy Europą a Azją – wskazuje to na dalszy wzrost cen” – ostrzegł.

Od początku wojny ceny gazu były najwyższe 19 marca, gdy MWh kosztowała 61,8 euro. W obecnym miesiącu były najwyższe we wtorek 7 kwietnia, gdy sięgały 53,2 euro. Potem jednak spadły, a w piątek 10 kwietnia wyniosły 43,6 euro.

Tymczasem 27 lutego, na dzień przed wybuchem wojny, gaz kosztował 31,5 euro.

Przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowych dostaw LNG oraz ropy naftowej.

Źródło: PAP, XYZ