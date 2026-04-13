Deklaracja Trumpa podbiła ceny ropy. Granica 100 dolarów znowu przekroczona

Ceny ropy naftowej w poniedziałkowy poranek zaliczyły mocne wzrosty. Bezpośredni wpływ na notowania surowca miała deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa o blokadzie cieśniny Ormuz.

Tuż po godz. 8 czasu polskiego ropa Brent – europejski benchmark z Morza Północnego – osiągnęła poziom 102 dolarów za baryłkę. Z kolei ropa WTI – sprzedawana głównie na amerykańskim rynku – wzrosła do 104,79 dolarów.

W przypadku surowca sprzedawanego w Europie wzrost ceny wyniósł 8,1 proc., natomiast ropa WTI zaliczyła podwyżkę o 9,6 proc. w porównaniu do stanu z godz. 22.45 czasu polskiego. Moment ten jest nieprzypadkowy, ponieważ wówczas prezydent USA Donald Trump ogłosił, że amerykańska marynarka zablokuje cieśninę Ormuz. Według słów polityka żaden statek nie miałby przepłynąć przez ten szlak wodny, podsumowując to słowami – wszystko albo nic.

Kilka godzin później Siły Dowództwa Centralnego (CENTCOM) ogłosiły, że blokada obejmie wyłącznie statki wypływające i wpływające do irańskich portów. Akcja ma rozpocząć się w poniedziałek i według deklaracji amerykańskiego wojska te nie będzie zatrzymywać innych statków.