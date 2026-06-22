Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo otworzy butiki z globalną marką premium. „Jakościowy dodatek do biznesu”
Wzrost modowej grupy napędza głównie HalfPrice, do którego wkrótce dołączy bliźniaczy ShockPrice. Filarem nowej strategii są kompleksowe licencje na rozpoznawalne szeroko marki. Jedna z nich, Beverly Hills Polo Club, doczeka się w Polsce niewielkiej sieci. Na świecie ma ponad 800 sklepów.
22.06.2026, 04:30
Modivo Platform dołączy do grona firm otwierających sklepy licencjonowanej marki Beverly Hills Polo Club. Duże doświadczenie ma w tym już Apparel Group z Dubaju, budująca tego rodzaju sieć salonów m.in. w Indiach. Fot. materiały prasowe/Apparel Group.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki zasięg ma marka Beverly Hills Polo Club i jaką rolę odgrywa w Modivo Platform.
- Dlaczego firma otworzy monobrandowe butiki pod tym szyldem i jaką funkcję mają pełnić.
- Jaką transformację przeszła w ostatnich latach grupa zbudowana przez Dariusza Miłka.