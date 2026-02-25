Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 20:33

Motyka: Polska spokojna o współpracę energetyczną z USA

Polska może liczyć na stabilne partnerstwo z USA w sektorze energetycznym – zapewnia minister energii Miłosz Motyka podczas wizyty w Waszyngtonie. Szef resortu podkreśla, że sytuacja w Ukrainie już wpływa na polski rynek energetyczny.

Minister energii Miłosz Motyka oświadczył w rozmowie z PAP, że jest spokojny o stabilność współpracy energetycznej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które nazwał „żelaznym sojusznikiem”. Podkreślił znaczenie partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu.

Podczas wizyty w USA Motyka rozmawiał z przedstawicielami amerykańskimi i partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej o budowie nowej architektury bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz wzmocnieniu relacji transatlantyckich. Zaznaczył, że dzięki zmodernizowanej infrastrukturze energetycznej Polska staje się hubem gazowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Minister przypomniał, że w UE podjęto decyzję o całkowitym wyeliminowaniu dostaw rosyjskiego gazu, co stanowi wyzwanie dla państw regionu. Polska przygotowała się do tego m.in. poprzez budowę i rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, połączenie Baltic Pipe z Norwegią przez Danię oraz planowany terminal FSRU w Gdańsku.

Motyka wskazał także na interkonektory wysokiej przepustowości z Ukrainą, Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą oraz zmodernizowaną infrastrukturę gazową w Polsce. Wskazał, że kraj rozmawia z USA o wykorzystaniu tej infrastruktury do odbioru gazu w polskich portach i przesyłu do państw sąsiednich, co przyniesie pozytywny efekt gospodarczy.

Szef resortu zapewnił, że większa dostępność gazu w Polsce obniży jego ceny. Jak wyjaśnił, ostatnie obniżki cen surowca wynikają właśnie z większej podaży w terminalach, co wspiera gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Motyka podkreślił, że strategiczne partnerstwo Polski z USA opiera się na wieloletnim zaufaniu, a niezależnie od zmian rządów po obu stronach infrastruktura będzie wykorzystywana efektywnie. Jego zdaniem jest to projekt długoterminowy, zbudowany na fundamentach ekonomicznych i doświadczeniach współpracy.

Odnosząc się do sytuacji energetycznej Ukrainy, minister zauważył, że zniszczenie ok. 60 proc. generacji mocy w Ukrainie wpłynęło na obniżony import pelletu do Polski i wzrost jego cen. Podkreślił, że Ukraina walczy także w interesie Polski, a solidarność energetyczna i zdywersyfikowane dostawy pozostają kluczowe dla odporności systemu energetycznego kraju.

Źródło: PAP

Miłosz Motyka
Odnosząc się do sytuacji energetycznej Ukrainy, minister zauważył, że zniszczenie ok. 60 proc. generacji mocy w Ukrainie wpłynęło na obniżony import pelletu do Polski i wzrost jego cen. PAP/Radek Pietruszka
