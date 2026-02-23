MSWiA powołuje specjalny zespół. Ma zająć się zdrowiem psychicznym funkcjonariuszy
Resort spraw wewnętrznych powołał specjalny zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia psychicznego funkcjonariuszy. Ma on zająć się oceną procedur ws. zdrowia psychicznego (i ewentualną ich zmianą) we wszystkich służbach podległych ministerstwu.
– Tworzymy system wsparcia i ochrony zdrowia psychicznego funkcjonariuszy służb. Powołujemy zespół konsultacyjny, który zajmie się całościowym spojrzeniem na system badań kwalifikacyjnych i okresowych, w tym psychologicznych. Każdy funkcjonariusz potrzebujący wsparcia może uzyskać je natychmiastowo. Świat szybko się zmienia, dlatego musimy zidentyfikować ewentualne luki i wypracować rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie naszych służb – tłumaczy minister Marcin Kierwiński.
On, jak i jego zastępcy Wiesław Szczepański i Czesław Mroczek, oraz przedstawiciele służb wzięli udział w spotkaniu poświęconym fundamentom ochrony psychicznej służb. Resort chce bowiem zarówno wzmocnić opiekę psychologiczną, usprawnić pomoc medyczną oraz wprowadzić szkolenia dla kadry dowódczej – czytamy w komunikacie ministerstwa.
Resort zapewnia, że ochrona zdrowia psychicznego funkcjonariuszy jest jednym z jego priorytetów. Jednym z nich jest rozbudowana sieć medyczna, czyli zarówno 25 poradni, jak i specjalistyczne centra zdrowia psychicznego oraz nowo utworzony Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia w PIM MSWiA. Drugim jest opieka bezpośrednia, czyli ponad 260 psychologów pracujących w służbach. 200 z nich wspiera policjantów.
Teraz ministerstwo tworzy zespół konsultacyjny, który ma przejrzeć badania, diagnozowanie i procedury ochrony zdrowia psychicznego. W jego skład wejdą nie tylko przedstawiciele służb, ale i eksperci z centrów pomocy.
Ministerstwo zapewnia też, że funkcjonariusze już mają do dyspozycji całodobową, anonimową linię wsparcia. Do tego mogą skorzystać z turnusów antystresowych w sanatoriach MSWiA (w tym roku będzie mogło z nich skorzystać ponad 700 osób).
Ministerstwo zapewnia też, że pracuje nad Kartą Rodziny Mundurowej. Ma ona zwiększyć zakres wsparcia dla funkcjonariuszy w placówkach zdrowotnych resortu. To pozwoli m.in. zapewnić kompleksowe wsparcie psychologiczne.
Resort tłumaczy też, że stawia na edukację i przygotowanie kadry. Przeszkolono już bowiem setki psychologów oraz ponad 400 dowódców, którzy uczyli się zarządzania w warunkach stresu. W tym roku program szkoleń zakłada kontynuację warsztatów z rozpoznawania depresji czy z budowania odporności psychicznej.