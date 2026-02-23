Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 15:30

MSWiA powołuje specjalny zespół. Ma zająć się zdrowiem psychicznym funkcjonariuszy

Resort spraw wewnętrznych powołał specjalny zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia psychicznego funkcjonariuszy. Ma on zająć się oceną procedur ws. zdrowia psychicznego (i ewentualną ich zmianą) we wszystkich służbach podległych ministerstwu.

– Tworzymy system wsparcia i ochrony zdrowia psychicznego funkcjonariuszy służb. Powołujemy zespół konsultacyjny, który zajmie się całościowym spojrzeniem na system badań kwalifikacyjnych i okresowych, w tym psychologicznych. Każdy funkcjonariusz potrzebujący wsparcia może uzyskać je natychmiastowo. Świat szybko się zmienia, dlatego musimy zidentyfikować ewentualne luki i wypracować rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie naszych służb – tłumaczy minister Marcin Kierwiński.

On, jak i jego zastępcy Wiesław Szczepański i Czesław Mroczek, oraz przedstawiciele służb wzięli udział w spotkaniu poświęconym fundamentom ochrony psychicznej służb. Resort chce bowiem zarówno wzmocnić opiekę psychologiczną, usprawnić pomoc medyczną oraz wprowadzić szkolenia dla kadry dowódczej – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Resort zapewnia, że ochrona zdrowia psychicznego funkcjonariuszy jest jednym z jego priorytetów. Jednym z nich jest rozbudowana sieć medyczna, czyli zarówno 25 poradni, jak i specjalistyczne centra zdrowia psychicznego oraz nowo utworzony Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia w PIM MSWiA. Drugim jest opieka bezpośrednia, czyli ponad 260 psychologów pracujących w służbach. 200 z nich wspiera policjantów.

Teraz ministerstwo tworzy zespół konsultacyjny, który ma przejrzeć badania, diagnozowanie i procedury ochrony zdrowia psychicznego. W jego skład wejdą nie tylko przedstawiciele służb, ale i eksperci z centrów pomocy.

Ministerstwo zapewnia też, że funkcjonariusze już mają do dyspozycji całodobową, anonimową linię wsparcia. Do tego mogą skorzystać z turnusów antystresowych w sanatoriach MSWiA (w tym roku będzie mogło z nich skorzystać ponad 700 osób).

Ministerstwo zapewnia też, że pracuje nad Kartą Rodziny Mundurowej. Ma ona zwiększyć zakres wsparcia dla funkcjonariuszy w placówkach zdrowotnych resortu. To pozwoli m.in. zapewnić kompleksowe wsparcie psychologiczne.

Resort tłumaczy też, że stawia na edukację i przygotowanie kadry. Przeszkolono już bowiem setki psychologów oraz ponad 400 dowódców, którzy uczyli się zarządzania w warunkach stresu. W tym roku program szkoleń zakłada kontynuację warsztatów z rozpoznawania depresji czy z budowania odporności psychicznej.

MSWiA szykuje modernizację obiektów służb na Dolnym Śląsku
minister Marcin Kierwiński
MSWiA powołuje specjalny zespół, który ma przejrzeć procedury ochrony zdrowia psychicznego w służbach. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Nie będzie „demokratyzacji” AI? USA górą po szczycie w Delhi
86 krajów podpisało ogłoszoną w weekend deklarację po AI Impact Summit w stolicy Indii. Delhi pozycjonuje się jako ważny gracz w dyskusji o globalnym zarządzaniu sztuczną inteligencją. Ale pierwsze skrzypce w rozwoju technologii nadal grają USA i Chiny.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026