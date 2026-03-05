Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 11:55

MSWiA przedłuża strefę buforową przy granicy z Białorusią

Minister spraw wewnętrznych i administracji zdecydował o przedłużeniu obowiązywania strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej o kolejne trzy miesiące. Nowe przepisy będą obowiązywać od 6 marca do 4 czerwca 2026 r.

Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie utrzymujące strefę objętą zakazem przebywania przy granicy z Białorusią przez następne trzy miesiące. Decyzja ma związek z utrzymującą się presją migracyjną na wschodniej granicy Polski. Strefa buforowa obowiązuje od czerwca 2024 roku i jest przedłużana co 90 dni jako jedno z narzędzi ograniczania prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Według danych Straży Granicznej od 5 grudnia 2025 roku odnotowano ponad 280 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, co oznacza spadek o 80 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy odnotowano ponad 1400 takich prób. Jak podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, w ostatnich latach wyraźnie spadła liczba osób, którym udało się przedostać przez granicę – z 12 tys. w 2023 roku, przez 5 tys. w 2024 roku, do ponad 1,7 tys. w 2025 roku.

Zakaz przebywania obejmuje ponad 78-kilometrowy odcinek granicy, znajdujący się w zasięgu placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na większości tego odcinka strefa ma szerokość 200 metrów od linii granicy, jednak w rejonie rezerwatów przyrody obejmuje około 2 km, a na jednym fragmencie około 4 km w głąb kraju.

Strefa buforowa ma również pomóc w walce z przemytem migrantów. Od 5 grudnia 2025 roku zatrzymano 16 osób podejrzanych o organizowanie lub pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Rząd podkreśla, że działania te są częścią szerszej strategii walki z handlem ludźmi, zapisanej w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2025–2027.

W ciągu ostatnich dwóch lat państwo przeznaczyło blisko 3 mld zł na wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej. Obejmowało to m.in. rozbudowę 190-kilometrowej zapory fizycznej oraz uruchomienie bariery elektronicznej o długości prawie 220 km na rzekach Bug, Świsłocz i Istoczanka. Według rządu dzięki tym inwestycjom szczelność granicy wzrosła nawet do 98 proc.

Na zdjęciu płot i tabliczki informujące o zakazie przebywania w strefie przygranicznej
W ciągu ostatnich dwóch lat państwo przeznaczyło blisko 3 mld zł na wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej. Granica polsko-białoruska. Fot. Artur Reszko (PAP)
