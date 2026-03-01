MSZ: nie ma informacji o poszkodowanych Polakach na Bliskim Wschodzie

Nie ma informacji o poszkodowanych polskich obywatelach w regionie Bliskiego Wschodu – przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że przebywającym w regionie Polakom MSZ rekomenduje – w miarę możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – rozważenie opuszczenia go drogą inną niż lotnicza.

– Ponawiamy apel: „nie jedź” na Bliski Wschód i nie planuj podróży przez ten region do czasu stabilizacji sytuacji – podkreślił rzecznik MSZ w rozmowie z dziennikarzami.

Jak podkreślił, MSZ odnotowuje wzrost liczby rejestracji w systemie Odyseusz. Poinformował, że konsulowie RP na bieżąco aktualizują komunikaty i podejmują działania w ramach swoich kompetencji, aby zapewnić wsparcie polskim obywatelom. – Nasze placówki pozostają w kontakcie z przewoźnikami oraz lokalnymi władzami – zapewnił Wewiór.

W przypadku Polaków, którzy utknęli na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu, rzecznik MSZ wskazał, że pasażerowie są kwaterowani w bezpiecznych miejscach. – Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadeklarowały opiekę i zakwaterowanie dla wszystkich turystów, którzy utknęli na lotnisku w Dubaju z powodu zaistniałej sytuacji – poinformował Wewiór.

– Apelujemy o pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży, które są zobowiązane do zapewnienia opieki oraz dalszej podróży, gdy będzie to możliwe. Prosimy również o stosowanie się do zaleceń lokalnych służb oraz monitorowanie komunikatów naszych placówek – podkreślił. – Przypominamy, w tej sytuacji najważniejsze są spokój i bezpieczeństwo – dodał rzecznik MSZ.

Źródło: PAP/XYZ