Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
NEWSROOM XYZ
01.03.2026 14:02

MSZ: nie ma informacji o poszkodowanych Polakach na Bliskim Wschodzie

Nie ma informacji o poszkodowanych polskich obywatelach w regionie Bliskiego Wschodu – przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że przebywającym w regionie Polakom MSZ rekomenduje – w miarę możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – rozważenie opuszczenia go drogą inną niż lotnicza.

– Ponawiamy apel: „nie jedź” na Bliski Wschód i nie planuj podróży przez ten region do czasu stabilizacji sytuacji – podkreślił rzecznik MSZ w rozmowie z dziennikarzami.

Jak podkreślił, MSZ odnotowuje wzrost liczby rejestracji w systemie Odyseusz. Poinformował, że konsulowie RP na bieżąco aktualizują komunikaty i podejmują działania w ramach swoich kompetencji, aby zapewnić wsparcie polskim obywatelom. – Nasze placówki pozostają w kontakcie z przewoźnikami oraz lokalnymi władzami – zapewnił Wewiór.

W przypadku Polaków, którzy utknęli na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu, rzecznik MSZ wskazał, że pasażerowie są kwaterowani w bezpiecznych miejscach.  – Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadeklarowały opiekę i zakwaterowanie dla wszystkich turystów, którzy utknęli na lotnisku w Dubaju z powodu zaistniałej sytuacji – poinformował Wewiór.

– Apelujemy o pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży, które są zobowiązane do zapewnienia opieki oraz dalszej podróży, gdy będzie to możliwe. Prosimy również o stosowanie się do zaleceń lokalnych służb oraz monitorowanie komunikatów naszych placówek – podkreślił. – Przypominamy, w tej sytuacji najważniejsze są spokój i bezpieczeństwo – dodał rzecznik MSZ.

Źródło: PAP/XYZ

rzecznik MSZ Maciej Wewiór
Rzecznik MSZ Michał Wewiór poinformował, że obywatele Polski nie zostali poszkodowani w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Posłowie PiS wzywają: Zmień nasze zdanie. O dyskusjach polityków ze studentami
Grupa polityków PiS zaliczana do frakcji maślarzy ruszyła w Polskę. Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek namawiają studentów do zmiany ich zdania na temat Unii Europejskiej. Udaliśmy się do Wrocławia i Lublina, aby sprawdzić, kto kogo przekonał i jakie polityczne cele kryją się za nową inicjatywą.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Uganda: państwo jak holding
Samolot schodzi do lądowania nad Jeziorem Wiktorii. Przez okno widzę obraz, który Uganda sprzedaje światu od lat: soczysta zieleń, tafla olbrzymiego jeziora, słonie i górskie goryle na wyciągnięcie ręki. Pearl of Africa – Perła Afryki, hasło witające pasażerów na lotnisku w Entebbe jest marketingowym zabiegiem stworzonym przez brytyjskich kolonistów i wykorzystywanym po mistrzowsku przez prezydenta Yoweri Museveni.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r.
Piątek 27 lutego przyniósł historyczny rekord WIG Energia. Oprócz tego, wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 zmierzał do tego, aby zakończyć bilans całego tygodnia na 1,7-proc. plusie, natomiast wartość WIG celował w ok. 1,2 proc. tygodniowego wzrostu.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wiarygodny jak Polak. Zaskakujące wyniki sondaży w Czechach i na Słowacji
Długą drogę przeszliśmy w Czechach. Od wizerunku złodziei i kombinatorów do kraju, który 81 proc. Czechów uznaje za wiarygodnego sojusznika. Na Słowacji jest zresztą podobnie.
27.02.2026