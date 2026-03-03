MSZ ostrzega podróżnych przed zagrożeniami na Cyprze

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Polaków planujących podróż na Cypr o zgłoszenie wyjazdu w systemie Odyseusz. Powodem są rosnące zagrożenia bezpieczeństwa związane z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz możliwe utrudnienia w ruchu lotniczym.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat we wtorek. Resort wskazuje, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie może bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie lotnisk na wyspie oraz na możliwość opuszczenia kraju przez turystów.

MSZ przypomniało, że już w poniedziałek ostrzegało, iż operacja militarna na Bliskim Wschodzie może stworzyć zagrożenie także dla Cypr. Według resortu nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych.

Resort zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i przekazał dane kontaktowe do polskiego konsula w Nikozji. W sytuacjach pilnych podróżni mogą dzwonić pod numer +357 99 72 90 93 lub pisać na adres nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

Rejestracja w Odyseuszu i możliwe utrudnienia

MSZ podkreśla, że zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz umożliwia otrzymywanie alertów dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji o ewentualnych utrudnieniach na lotniskach. System ma ułatwić szybki kontakt z polskimi służbami dyplomatycznymi.

W przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu resort zaleca śledzenie komunikatów linii lotniczej na jej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej oraz stosowanie się do jej zaleceń. Podróżni korzystający z wycieczek powinni kontaktować się bezpośrednio z organizatorem.

MSZ zaznacza, że tylko linia lotnicza lub organizator wycieczki może dokonać przebookowania lotu lub zwrotu pieniędzy za jego anulowanie. Na tych podmiotach spoczywa również obowiązek zapewnienia wyżywienia lub zakwaterowania w przypadku opóźnień.

Resort radzi także, aby – jeśli to możliwe – rozważyć alternatywny lot lub wydłużenie pobytu w hotelu. MSZ apeluje o zbieranie rachunków, co może ułatwić późniejsze dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów.

Brak darmowych noclegów i procedury pomocy

MSZ informuje, że osoby, które nie mogą wydostać się z Cypru i nie dysponują środkami na tymczasowe zakwaterowanie, powinny wysłać e-mail do konsulatu, podając dane osobowe, miejsce pobytu i zakres potrzebnej pomocy. Po zgłoszeniu przekazywane są informacje o dostępnych opcjach wsparcia.

Jednocześnie resort podkreśla, że władze cypryjskie nie wprowadziły rozwiązań dotyczących darmowego zakwaterowania dla turystów uwięzionych na wyspie. Oznacza to, że koszty pobytu należy pokrywać we własnym zakresie lub dochodzić ich zwrotu u przewoźnika.

MSZ ostrzega również, że na Cyprze mogą być słyszalne syreny alarmowe w związku z zagrożeniem dronami lub rakietami. Osoby przebywające na zewnątrz powinny schronić się w bezpiecznym, utwardzonym miejscu, a znajdujące się w budynkach – zejść na najniższy poziom, z dala od okien.

Resort zaznacza, że ambasada i konsulaty nie są miejscami schronienia. Oficjalne schrony można znaleźć w aplikacji SafeCY lub uzyskać informacje w Centrum Kontroli Operacyjnej Obrony Cywilnej pod numerami +357 22 403 451 oraz +357 22 403 452.

Eskalacja militarna i wsparcie sojuszników

Sytuacja bezpieczeństwa na Cyprze pogorszyła się po ataku irańskich dronów na brytyjską bazę wojskową na wyspie. Według Reutersa, władze Francja zadeklarowały wysłanie na Cypr systemów antyrakietowych i antydronowych oraz fregaty.

Stanowisko to potwierdził szef francuskiej dyplomacji, podkreślając gotowość obrony sojuszników w razie potrzeby. Działania ochronne zapowiedziała także Grecja, która wysyła w rejon wyspy dwie fregaty i cztery myśliwce F-16.

Brytyjska baza sił powietrznych w Akrotiri została zaatakowana w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jeden dron wyrządził niewielkie szkody, a dwa kolejne zostały przechwycone kilka godzin później.

Ostrzał nastąpił po rozpoczęciu przez Izrael i Stany Zjednoczone ataków na Iran. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ostrzał państw regionu Zatoki Perskiej oraz amerykańskich instalacji wojskowych na Bliskim Wschodzie.

