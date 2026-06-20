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20.06.2026 16:45

MSZ Szwajcarii : zapewniamy „dyskretne i wiarygodne warunki” dla negocjacji USA–Iran

Szwajcaria nadal zapewnia „dyskretne i wiarygodne warunki” w Bürgenstock, aby ułatwić rozmowy dotyczące wdrożenia wstępnego porozumienia między USA a Iranem – poinformowało w sobotę szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych, cytowane przez agencję Reutera.

W oświadczeniu dodano, że – ze względu na klauzulę poufności – nie będą ujawniane żadne szczegóły dotyczące uczestników ani treści rozmów.

MSZ Iranu ogłosiło w piątek, że zaplanowane na ten dzień spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione, jednak podjęto kroki, by odbyło się w ciągu kilku dni.

Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghaei dodał, że rokowania nad końcowym porozumieniem zależą od wdrażania warunków określonych we wstępnym dokumencie (memorandum of understanding).

Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA w Szwajcarii zostało ostatecznie odwołane z powodu walk, które wybuchły w Libanie między siłami Izraela a Hezbollahem. Jak zauważył Reuters, stawia to pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz kwestię odblokowania cieśniny Ormuz.

Mimo zapewnień ze strony amerykańskiej na tę chwilę nie wygląda na to, aby ruch statków cieśniną Ormuz został przywrócony.

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że podczas kolacji w Wersalu podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Baghaei oświadczył następnie, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum. Nie wyjaśniono jednak, czy chodzi o ten sam dokument, czy o inną wersję niż ta podpisana wcześniej elektronicznie.

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zatwierdził w czwartek wstępne porozumienie między krajami, mówiąc, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały akceptacji „stanowiska wroga”.

Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60‑dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego oraz perspektywę zniesienia sankcji, odblokowania aktywów i uruchomienia programu odbudowy Iranu szacowanego na 300 mld dolarów.

Czytaj także: Wojna z Iranem kosztowała USA ponad 132 miliardy dolarów. Wydatki jednak wciąż rosną

Źródło: PAP, XYZ

Bürgenstock
Negocjacje USA-Iran mają być prowadzone w szwajcarskim Bürgenstock. Fot. Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed/Anadolu via Getty Images
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