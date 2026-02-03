Musk połączył swoje firmy. Chce stworzyć centra danych w kosmosie

Należące do Elona Muska przedsiębiorstwo z branży kosmicznej SpaceX przejęło założoną przez niego firmę zajmującą się sztuczną inteligencją xAI – poinformował w poniedziałek najbogatszy człowiek świata. Taki ruch ma w opinii miliardera pomóc w stworzeniu centrów danych w kosmosie.

Musk napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SpaceX, że jest to „nie tylko następny rozdział, lecz następna księga w misji SpaceX i xAI”. Jak dodał, „obecne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji zależą od dużych naziemnych centrów danych, które wymagają ogromnych nakładów energii i chłodzenia”.

„Dlatego jedynym logicznym rozwiązaniem jest przeniesienie tych wysiłków, które wymagają dużych zasobów, w miejsce, posiadające ogromne moce i przestrzeń” – argumentował miliarder. Według niego w ciągu dwóch-trzech lat „najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos”. Jak zaznaczyła AP, tej prognozy nie podzieją jednak inne firmy budujące centra danych, w tym Microsoft.

Agencja podkreśliła, że Musk połączył firmy przed zaplanowaną na ten rok pierwszą ofertą publiczną przedsiębiorstwa SpaceX. Portal Axios, powołując się na źródło, zaznajomione ze szczegółami transakcji, napisał, że wartość firmy po fuzji wyceniana jest na około 1,2 biliona dolarów. W przeszłości Musk połączył xAI, który wypuścił chatbota Grok, z X (czyli dawnym Twitterem).

