Na rynku nieruchomości komercyjnych coraz większą rolę odgrywa polski kapitał

Wartość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w 2025 r. wyniosła 4,5 mld euro – wynika z raportu firmy Avision Young. Oznacza to kwotę niższą niż rok wcześniej o 13 proc., przy nieznacznym spadku transakcji – 151 wobec 154 z 2024 r. To, co wyróżniało się na rynku, to dwukrotny wzrost udziału polskiego kapitału, który odpowiadał już za blisko co piątą inwestycję.

Największy budżet na inwestycje analitycy Avision Young odnotowali w sektorze biurowym. Przedsięwzięcia prowadzone w tym segmencie rynku były warte 1,8 mld euro, co oznacza wzrost o 7 proc. r/r. Miastem szczególnie docenionym przez inwestorów była Warszawa. W stolicy zrealizowano 30 z 51 transakcji.

Drugim co do wielkości segmentem rynku był sektor magazynowy, którego wartość wyniosła 1,5 mld euro. Jest to kwota wyższa niż przed rokiem o 10 proc. Z kolei inwestycje w sektorze handlowym skurczyły się w dwanaście miesięcy o 48 proc., do 859 mln euro. Zdaniem autorów raportu przedstawiciele branży przestawili się z dużych przedsięwzięć w kierunku mniejszych inwestycji, jak parki handlowe i formaty convenience.

W prognozach na 2026 r. wskazano, że rynek może przyspieszyć. Duże transakcje mogą być chętniej realizowane dzięki niższym stopom procentowym w strefie euro i Polsce. Czynnikiem wspierającym dynamikę inwestycji może być poprawa warunków geopolitycznych, w tym ewentualne zakończenie wojny w Ukrainie.