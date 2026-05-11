Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
11.05.2026 13:24

Na warszawskiej giełdzie zadebiutował PZU ETF Gold Portfelowy FIZ

Na warszawskiej giełdzie zadebiutował PZU ETF Gold Portfelowy FIZ – fundusz podążający za cenami złota. To trzeci fundusz pasywny z nowej linii produktowej TFI PZU, który w 2026 r. otrzymał zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego.

TFI PZU planuje, że do końca 2026 roku na giełdzie będzie miało łącznie sześć funduszy ETF. Kolejne mają się pojawić po wakacjach.

Jak twierdzą przedstawiciele TFI PZU, wzrost napięć geopolitycznych, narastające tarcia w globalnym handlu, spadek zaufania do dolara jako głównej waluty rezerwowej oraz rosnące deficyty budżetowe na świecie stworzyły sprzyjające warunki dla metali szlachetnych.

W 2025 r. złoto, postrzegane przez inwestorów jako „bezpieczna przystań” dla kapitału, zanotowało najsilniejszy wzrost ceny od niemal 50 lat. W 2026 r. notowania królewskiego kruszcu przebiły poziom 5000 dolarów za uncję, osiągając historyczne maksimum – chociaż po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie w marcu złoto oddało część wcześniejszych wzrostów.

Obecnie cena złota na giełdach znajduje się w okolicach 4668 dolarów za uncję.

PZU ETF Gold Portfelowy FIZ – szczegółowa charakterystyka produktu

Wzrost zainteresowania złotem, obserwowany także w Polsce, skłonił TFI PZU do uruchomienia kolejnego produktu dającego ekspozycję na ten metal szlachetny. Pierwszy z nich, fundusz indeksowy inPZU Złoto, pojawił się w sprzedaży w sierpniu 2025 r. Drugi – PZU ETF Gold Portfelowy FIZ – zadebiutował na początku maja.

Benchmarkiem funduszu PZU ETF Gold Portfelowy FIZ jest indeks Bloomberg Gold Subindex Total Return, śledzący wyniki inwestycji w kontrakty terminowe na złoto.

Wybór syntetycznej metody replikacji jest podyktowany kwestiami regulacyjnymi, które uniemożliwiają ETF-om bezpośrednie nabywanie surowców czy kryptowalut, a także optymalizacją kosztów.

Fundusz PZU ETF Gold Portfelowy FIZ będzie stosował zabezpieczenie walutowe, podobnie jak ogłoszony niedawno przez TFI PZU akcyjny fundusz ETF śledzący indeks MSCI World.

Konstrukcja typu PLN-hedged wyeliminuje wpływ zmian kursowych na końcowy wynik inwestycji, co pozwoli funduszowi podążać za cenami złota wyrażonymi w dolarze.

Do końca 2026 roku fundusze ETF z linii produktowej TFI PZU są zwolnione z opłat. Od 2027 r. TER (ang. 'Total Expense Ratio', czyli całkowita roczna opłata) ma wynosić 0,6 proc.

Źródło: PAP, XYZ

Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
