Najważniejsze wydarzenia 31.01.2026 r.

W sobotę i w najbliższych dniach uwaga polityczna koncentruje się na rozmowach międzynarodowych, kryzysie budżetowym w USA, zmianach pogodowych w Polsce oraz wewnętrznych wyborach w partii Polska 2050.

W Miami zapowiedziano spotkanie wysłannika Kremla Kiriłła Dmitrijewa z przedstawicielami administracji USA, o czym w piątek poinformował Reuters. Rozmowy mają dotyczyć bieżących relacji amerykańsko-rosyjskich w kontekście wojny w Ukrainie, choć ich szczegółowy zakres nie został ujawniony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że kolejne trójstronne rozmowy delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji są wstępnie planowane na niedzielę, 1 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zełenski zastrzegł jednak, że data i miejsce mogą jeszcze ulec zmianie, co oznacza brak ostatecznych ustaleń.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zakończył wizytę w Chinach i rozpoczął wizytę w Japonii, do której udał się bezpośrednio z Pekinu. W planach jest m.in. spotkanie z japońską premierką Sanae Takaichi, co ma podkreślić znaczenie relacji Londynu z kluczowymi partnerami w regionie Indo-Pacyfiku.

W Stanach Zjednoczonych sobota jest pierwszym dniem częściowego shutdownu rządu federalnego. Senat przyjął pakiet budżetowy stosunkiem głosów 71 do 29, ale Izba Reprezentantów zbierze się dopiero w poniedziałek.

Spór dotyczy przede wszystkim zwiększenia funduszy dla Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) i służb imigracyjnych, czemu sprzeciwiają się Demokraci. Ich stanowisko wobec prezydenta i Republikanów obejmuje żądanie ograniczenia uprawnień służb imigracyjnych, w tym zakazu patrolowania miast i wchodzenia do domów, obowiązku stosowania kamer nasobnych, a także zakazu noszenia masek przez funkcjonariuszy. Sprzeciw ten nasilił się po zastrzeleniu Alexa Prettiego, uczestnika protestu przeciwko tym instytucjom w Minneapolis, przez funkcjonariuszy federalnych.

W Polsce dziś w godz. 16–22 odbędzie się powtórzona II tura wyborów na przewodniczącą partii Polska 2050. O funkcję rywalizują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz obecna I wiceprzewodnicząca ugrupowania, oraz Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska i wiceprzewodnicząca partii. Poprzednie głosowanie unieważniono z powodu błędów technicznych.

Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mrozami w całym kraju. Najniższe temperatury prognozowane są na północnym wschodzie Polski, gdzie w nocy z soboty na niedzielę może być nawet minus 25 stopni Celsjusza, co może wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonowanie transportu.