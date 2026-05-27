27.05.2026 06:37
Najważniejsze wiadomości 27 maja 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2026 r. M.in.:
- Sejm będzie debatował nad projektem o rozpatrywaniu spraw frankowych, który rząd przyjął we wrześniu. Nowe przepisy mają na celu umożliwienie sądom sprawniejszego rozpatrywania spraw frankowych, ich przyspieszenie oraz zmniejszenie obciążenia sądów. Zgodnie z zapisami projektu, obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
- Donald Tusk złoży wizytę w Wielkiej Brytanii, podczas której będzie rozmawiał z Keirem Starmerem o współpracy dwustronnej, kwestiach związanych z bezpieczeństwem, obronnością oraz sytuacją międzynarodową. Ponadto Tusk i Starmer podpiszą Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności.
- W kolejnym dniu wizyty w Kanadzie Władysław Kosiniak-Kamysz będzie uczestniczył w odbywających się w Ottawie targach obronnych CANSEC.
- W Limassol na Cyprze rozpocznie się dwudniowe nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych krajów UE w formule Gymnich.
- Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka rozpoczną dwudniową oficjalną wizytę w Szwajcarii.
