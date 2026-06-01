Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
01.06.2026 06:36

Najważniejsze wydarzenia 1 czerwca 2026 r.

 Dziś Dzień Dziecka – nie zapomnij!

O godz. 9 poznamy nastroje w polskim przemyśle. Według prognoz indeks PMI w maju spadł do 48,6 pkt z 48,8 pkt w kwietniu. Każdy odczyt poniżej 50 pkt oznacza nastroje recesyjne. O godz. 9:30 poznamy ostateczne dane o PKB w I kwartale. Szybki szacunek GUS wykazał wzrost o 3,4 proc.

Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów RPP nie zmieni stóp procentowych, a stopa referencyjna pozostanie na poziomie 3,75 proc.

W Sopocie rusza trzydniowy Europejski Kongres Finansowy – najważniejsze spotkanie sektora finansowego. XYZ jest głównym partnerem medialnym wydarzenia. Zapraszamy na nasze debaty, rozmowy w studiu i te nieoficjalne – przy kawie.

Dziś przypada druga rocznica przywrócenia państwowej refundacji leczenia metodą in vitro. Od tego czasu dzięki programowi na świat przyszło 15 tys. dzieci. W obchodach weźmie udział premier Donald Tusk, który o godz. 11 wygłosi przemówienie.

 Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski udaje się z wizytą do Barcelony. Spotka się ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem José Manuelem Albaresem. Obaj ministrowie wezmą udział w konferencji think tanku Cercle d'Economia na temat strategicznej autonomii Europy. Jej gośćmi będą także król Filip VI i premier Pedro Sánchez.

