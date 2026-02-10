Najważniejsze wydarzenia 10 lutego 2026 r.

Sejm rozpoczyna dziś posiedzenie, na którym zajmie się między innymi Kartą Rodziny Mundurowej, a w kolejnych dniach rządowym projektem dotyczącym statusu osób w związkach nieformalnych, a także wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego, na przykład na cyberataki.

Na 09.30 zaplanowane jest powołanie Rady Przyszłości z udziałem premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

W drugim dniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie tzw. klauzul ochronnych w umowie handlowej UE–Mercosur w odniesieniu do produktów rolnych.