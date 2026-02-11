Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 10 lutego 2026 r.

Rząd zajmie się dziś przygotowanym w MON projektem ustawy powołującej specjalny fundusz – Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa. Fundusz ma zarządzać pieniędzmi z programu SAFE, a jego operatorem będzie BGK.

O godz. 14:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. W agendzie znalazły się kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację programu SAFE oraz zaproszenie Polski do Rady Pokoju, utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa. Omówiony ma zostać także temat kontaktów towarzysko-biznesowych z Rosjanami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu udaje się do USA, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów będą kwestie dotyczące Iranu. Wizyta, planowana pierwotnie na 18 lutego, została przyspieszona o tydzień. Według portalu Axios decyzja ta może mieć związek z ostatnimi negocjacjami amerykańsko-irańskimi w Omanie.

Kolejny bank działający w Polsce zaprezentuje dziś wyniki za ostatni kwartał 2025 r. Tym razem będzie to BNP Paribas Bank Polska. Na zagranicznych giełdach swoje wyniki pokażą między innymi McDonald’s oraz TotalEnergies..

