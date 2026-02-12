Najważniejsze wydarzenia 12 lutego 2026 r.

Dziś w Sejmie odbędzie się debata nad przyjętym w środę przez rząd projektem ustawy wdrażającej program SAFE. Polska jest największym beneficjentem unijnego programu mającego wspierać rozwój europejskiego potencjału obronnego i zmniejszać uzależnienie od uzbrojenia z USA. Spośród 150 mld euro wsparcia na zakup sprzętu wojskowego, Polska otrzyma 43,7 mld euro. O SAFE pisaliśmy tu.

W porządku posiedzenia Sejmu są też projekty ustaw o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz projekt przepisów wprowadzających tę ustawę.

Dziś odbędzie się też nieformalny szczyt UE na zamku Alden Biesen w Belgii. Spotkanie ma być poświęcone unijnej konkurencyjności gospodarczej w obliczu rywalizacji z takimi globalnymi potęgami, jak USA i Chiny.

Trybunał Sprawiedliwości UE wyda wyrok ws. pytań Sądu Okręgowego w Częstochowie dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem.

GUS poda tzw. szybki szacunek PKB za IV kw. 2025 r.

O 13 rozpocznie się konferencja prasowa nt. „Branża piwowarska na zakręcie: rekordowy spadek sprzedaży i zagrożona transformacja w kierunku NoLo” organizowana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. O zmianach rynkowych pisaliśmy wiele razy, między innymi w wywiadzie z prezesem Carlsberg Polska.

W kolejnym dniu zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech polscy sportowcy zaprezentują się w czterech dyscyplinach. Największe emocje i jednocześnie nadzieje towarzyszyć będą występowi Natalii Maliszewskiej na 500 m i Michała Niewińskiego na 1000 m w short tracku.