Najważniejsze wydarzenia 18 lutego 2026 r.

Dziś dowiemy się, w jakich nastrojach są polscy konsumenci. Ekonomiści spodziewają się, że wskaźnik koniunktury konsumenckiej w lutym wyniesie -9,3 wobec -9,6 w styczniu.

W Genewie kontynuowana będzie kolejna runda rozmów Ukraina–Rosja–USA dotyczących zakończenia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Po pierwszym dniu obrad strony nie wydały oficjalnych komunikatów. Można się ich spodziewać dziś.

Sanae Takaichi zostanie dziś oficjalnie powołana na stanowisko premiera Japonii po tym, jak w przedterminowych wyborach na początku lutego jej partia uzyskała historyczną większość dwóch trzecich. Daje to rządowi możliwość odrzucania weta izby wyższej, kontrolowania wszystkich komisji parlamentarnych i otwiera drogę do nowelizacji konstytucji.

Pozostaje zamknięta giełda w Chinach w związku z chińskim Nowym Rokiem. Rozpoczął się też ramadan, dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego.