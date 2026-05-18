Najważniejsze wydarzenia 18 maja 2026 r.

O 13:15 w Dęblinie premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister Cezary Tomczyk wezmą udział w podpisaniu umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 a firmą Honeywell. Porozumienie dotyczy utworzenia Autoryzowanego Centrum Serwisowego Silników AGT1500, wykorzystywanych w czołgach M1 Abrams.

O 14:00 NBP poda dane o inflacji bazowej w kwietniu, czyli inflacji po wyłączeniu cen energii i żywności. Ekonomiści prognozują poziom 2,9 proc., wobec 2,7 proc. przed miesiącem.

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką udają się do Włoch. W Watykanie złożą kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w 106. rocznicę jego urodzin. Następnie prezydent RP spotka się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą oraz premierką Giorgią Meloni. Polska para prezydencka weźmie też udział w uroczystościach na Monte Cassino, organizowanych w 82. rocznicę bitwy.

